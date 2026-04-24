Ein rotes „Make Love“-Herzchen ist auf der Schoko-Verpackung. Was harmlos aussieht, kann gefährlich sein, Kontrolleure raten vom Verzehr ab. Es geht um den Wirkstoff Sildenafil.
24.04.2026 - 15:50 Uhr
Lebensmittelkontrolleure warnen vor den Gesundheitsgefahren von Lebensmitteln, die das Potenzmittel Sildenafil enthalten und illegal verkauft werden. Nachdem das Kölner Ordnungsamt im März ein Nahrungsergänzungsmittel und ein Getränk namens „Drill Ginseng Drink“ mit dem Viagra-Wirkstoff Sildenafil gefunden und aus dem Verkehr genommen hat, stieß das Amt unlängst bei einer Kiosk-Kontrolle auf frei verkäufliche Sildenafil-Pillen. Auch die können gefährliche Nebenwirkungen haben.