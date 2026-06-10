Erst den gewünschten Haarschnitt besprechen, dann über Gott und die Welt plaudern – so laufen die meisten Friseurbesuche ab. Doch nicht jede und jeder kann mit dem Small Talk etwas anfangen. So manche Kundin oder so mancher Kunde würde sich womöglich ein paar Minuten Ruhe im Frisierstuhl wünschen. Diesen Wunsch greift der Trend „Silent Cut“ auf, der etwa in Berliner Friseursalons, aber auch in Salons in Baden-Württemberg Einzug hält. Bei einem solchen Termin beschränkt sich die Kommunikation zwischen Kunde und Friseur auf das Nötigste, während des Haarschnitts wird geschwiegen. Gibt es dieses Angebot auch in Stuttgart? Was sagen hiesige Friseurinnen und Friseure dazu?

„Ich halte nicht viel davon und biete ‚Silent Cuts‘ deshalb auch nicht an“, sagt Anita Wagner. Die Stuttgarter Friseurmeisterin betreibt seit mehreren Jahren einen Salon in Stuttgart. Einen Friseurtermin gänzlich ohne Austausch kann sie sich kaum vorstellen. „Die Kommunikation ist heute sowieso so gering, alles läuft über Nachrichten am Handy, da ist es schön, wenn man sich im Salon noch austauscht“, meint sie.

Trend „Silent Cut“: Stuttgarter Friseure sind zwiegespalten

Zudem gibt Wagner zu bedenken, dass der Friseurtermin für manche Kundinnen und Kunden eine der wenigen Möglichkeiten sei, sich sozial auszutauschen. Gerade bei älteren Menschen, die etwa den Partner oder die Partnerin verloren haben, sei der Friseurbesuch eine willkommene Abwechslung. „Diese Leute sind froh, wenn sie sich mal austauschen können.“

Wenn eine Kunde oder eine Kundin lieber weniger sprechen möchte, merke man das der Person ohnehin an, so die Friseurmeisterin. Dafür brauche es keine speziellen Termine.

„Gute Friseure spüren, wann ein Kunde reden möchte und wann nicht“

Das sieht Pietro Villetta, Inhaber des Co-Working-Friseursalons Frisierbar im Stuttgarter Westen, auch so. Er hält „Silent Cuts“ eher für den neuesten Marketingtrick und steht dem Konzept kritisch gegenüber. „Nicht, weil die Idee falsch wäre, sondern weil das Bedürfnis dahinter eigentlich nichts Neues ist“, so Villetta. „Gute Friseure haben schon immer gespürt, wann ein Kunde reden möchte und wann nicht. Die Fähigkeit, Stimmungen wahrzunehmen und sich darauf einzustellen, gehört seit jeher zu unserem Beruf.“

Keine neue Dienstleistung, dafür ein neuer Name für ein bestehendes Bedürfnis: Friseur Pietro Villetta sieht in „Silent Cuts“ vor allem ein Marketing-Instrument. Foto: Pietro Villetta/Frisierbar

Auch Friseurmeister Olivert Gerbert, der seinen Salon im Heusteigviertel betreibt, bietet keine expliziten Termine für „Silent Cuts“ an. „Ich halte nichts von dem Konzept, wenn es quasi umfassend für einen ganzen Salon festgelegt ist. In Ordnung ist es hingegen, wenn es mit dem einzelnen Kunden oder der Kundin vorab individuell abgesprochen wird.“

Gerbert setzt auf individuelle Beratung – und auf seine Intuition. „Da ist Empathie gefragt“, so Gerbert. „Es gibt Tage, da kommen Kunden, die beruflich schon den ganzen Tag mit Leuten geredet haben und erschöpft sind“, erzählt er. „In dem Fall lassen wir es natürlich stiller angehen und sprechen weniger. Doch man muss auch die Gegenseite sehen: Stille ist nicht immer angenehm. Manche Leute wollen sich unterhalten.“

„Da ist Empathie gefragt“: Friseurmeister Oliver Gerbert setzt auf Intuition statt viel Gerede. Foto: Olivert Gerbert Haare

Intuition statt viel Gerede

Der Friseurmeister weist darauf hin, dass die Beratung in seinem Salon ohnehin „relativ still“ ablaufe, denn Sprache könne missverständlich sein. „Also reden wir gar nicht großartig, sondern begutachten die Frisur und die Kundin oder der Kunde zeigt mir mit den Händen, was er oder sie am Haar mag. So erkenne ich intuitiv die Wünsche der Kundschaft. Allein das bringt schon Ruhe in den Termin. Da läuft wenig über Gerede.“ Was es in seinem Salon gebe, seien geschützte Bereiche, wo beispielsweise Kundinnen und Kunden beraten würden, die gerade eine Chemotherapie machen und deshalb mit Haarausfall zu kämpfen haben.

Einen solchen Rückzugsort würde sich auch Alexander Ljaschko, Friseurmeister und Inhaber des Salons KL Alexander Ljaschko in Stuttgart-Mitte manchmal wünschen. Dann könnte er sich vorstellen, auch „Silent Cuts“ anzubieten. Doch sein Salon sei dafür zu groß, wie er selbst sagt. „In einem kleinen Friseursalon, in dem man allein arbeitet, entsteht eine solche ‚Silent Cut'-Situation ja schon fast automatisch.“ In Ljaschkos Salon arbeiten derzeit jedoch 15 Kolleginnen und Kollegen, da sei das schwierig.

Friseurtermin in Ruhe: Termine zu Randzeiten in Stuttgarter Salon teils gefragt

Weniger oder nichts reden, sei aber natürlich dennoch in Ordnung, so der Friseurmeister. „Wenn jemand sagt, er möchte lieber seine Ruhe, ist das völlig okay. Ich selbst konzentriere mich dann voll und ganz auf meine Arbeit. Das ist ein Deal, den ich schon öfter mal mit Kundinnen und Kunden abschließe.“ Friseure führten zwar gerne Gespräche, gingen jedoch auch manchmal gerne in Ruhe ihrer Arbeit nach. „Mit viel gegenseitigem Vertrauen“ finde man da die richtige Balance.

Alexander Ljaschko zeigt sich flexibel: In Randzeiten kann es beim Friseurtermin auch mal ruhiger zugehen. Foto: Alexander Ljaschko

Gerade zu Randzeiten, erzählt Alexander Ljaschko, kämen teils Kundinnen und Kunden, die es auch mal stiller mögen. Manche fragten explizit nach Terminen, bei denen es im Salon ruhiger zugeht. „Donnerstags haben wir beispielsweise bis 21 Uhr geöffnet und arbeiten nur in einem kleinen Team. Da ist die Atmosphäre entsprechend ruhiger.“ Auch früh morgens - Ljaschko öffnet seinen Salon an manchen Tagen bereits um acht Uhr - könne man mit mehr Stille beim Haareschneiden rechnen.

Zentralverband: Bedürfnis nach bewussten Auszeiten - auch beim Friseur

Dieser Trend hin zum „Silent Cut“ passe zum allgemeinen Bedürfnis nach bewussten Auszeiten im Alltag, erklärt eine Sprecherin des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks auf Anfrage. Die Entwicklung zeige vor allem, wie wichtig es geworden sei, auf unterschiedliche Erwartungen der Kundschaft flexibel einzugehen.

Belastbare bundesweite Zahlen zur Nachfrage oder zur Verbreitung von „Silent Cuts“ liegen dem Verband nicht vor. „Wir beobachten, dass das Angebot insbesondere in urbanen Regionen und in Salons mit Wellness- oder Premiumausrichtung zunehmend als Serviceoption kommuniziert wird. Insgesamt handelt es sich eher um ein ergänzendes Angebot als um einen flächendeckenden Standard“, so die Sprecherin.

Dass die Nachfrage nach „Silent Cuts“ in Stuttgart besonders hoch ist, können die befragten, hiesigen Friseure nicht bestätigen. „Viele Kundinnen und Kunden sprechen beim Besuch dann doch gerne, auch um Sorgen oder Dinge, die sie belasten, rauszulassen“, erzählt etwa Alexander Ljaschko.

„Noch nie von ,Silent Cuts' gehört“: Nachfrage in Stuttgart überschaubar

Pietro Villetta von der Frisierbar hatte einige seiner Kundinnen und Kunden bereits auf das Thema angesprochen. „Alle hatten zuvor noch nie von ‚Silent Cuts‘ gehört“, erzählt er. Das sei für ihn „ein Zeichen dafür, dass sich das Konzept bislang nicht etabliert hat.“

Friseurin Ilona Beinhoff bietet in ihrem Salon Haargalerie nicht explizit „Silent Cuts“ an - sie geht spontan auf die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden ein. Foto: Ilona Beinhoff

Und wie sieht das bei kleineren Friseursalons mit wenigen Plätzen in Stuttgart aus? Nutzen sie die ohnehin schon ruhige Atmosphäre, um „Silent Cuts“ anzubieten? Ilona Beinhoff, Inhaberin der Haargalerie in der Rotebühlstraße, vergibt Termine nur nach Vereinbarung. Von strikten „Silent Cuts“ sieht sie jedoch ab und hält es wie die meisten anderen auch: „Wir gehen im Salon auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen ein“, erklärt sie. „Dabei möchte ich weder das eine noch das andere bevorzugen. Entweder es ergibt sich ein Gespräch oder man spürt, dass die Kundin oder der Kunde schweigen möchte."

Es zeigt sich: Nicht überall in Stuttgart stößt der Trend auf Zustimmung, zum Teil kann man das Konzept der „Silent Cuts“ aber nachvollziehen, orientiert sich gar daran – abhängig vom Wunsch der Kundschaft. Da kann es dann schon mal ruhiger zugehen. Ganz still bleibt es in Stuttgarts Friseursalons aber offenbar nicht.

Dieser Artikel erschien erstmals am 9. Juni und wurde am 10. Juni aktualisiert.