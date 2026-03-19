Der „Silver Tsunami“ rollt angeblich an: Millionen Immobilien in Babyboomer-Hand könnten bald den Besitzer wechseln. Was ist dran an dem neuen Schlagwort?
19.03.2026 - 10:09 Uhr
In Deutschland bahnt sich möglicherweise eine grundlegende Veränderung auf dem Immobilienmarkt an. Experten sprechen von einem sogenannten „Silver Tsunami“ - einer Entwicklung, bei der innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viele Wohnimmobilien auf den Markt kommen könnten, weil ihre bisherigen Eigentümer altersbedingt ausziehen, ins Pflegeheim wechseln oder versterben.