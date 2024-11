Im Stage Apollo Theater in Stuttgart kommt an Silvester der Klassiker Schwanensee zur Aufführung. Getanzt vom Grand Classic Ballet, das bei seiner Wintertournee in Deutschland für Begeisterung sorgt.

Die lieblichen Klänge aus Tschaikowskys Feder schwellen langsam an, die Musik wird bedrohlich, die Zuschauer ahnen Schlimmes, als schließlich der böse Zauberer die Bühne betritt. Boshaft verwandelt er die schöne Odette in einen Schwan. Der Bann kann nur gebrochen werden durch einen Prinzen, der sich in das Tier verliebt, indem er dessen innere Schönheit erkennt.