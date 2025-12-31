Silvester 2025: Vom guten Vorsatz zur Tat

Der Vorsatz, der Gute. Einmal im Jahr fasst man ihn und hat es ganz wichtig mit ihm. Und dann verpufft er bald darauf wie eine Silvesterrakete und man steht vor einem Haufen Feuerwerksmüll und alter Gewohnheiten. So ist das oft.

Illusionslos, wie er war, notierte Kurt Tucholsky: „Man geht ins Bett, ganz voll von dem schönen Vorsatz, nun aber wirklich mit diesem ganzen Unfug aufzuräumen und sich zu leben – sich ganz allein. Und zu lernen. Alles zu lernen, was man versäumt hat, nachzuholen, die alte Faulheit und Willensschwäche zu überwinden . . .“ Doch schon am anderen Morgen, so weiß der Menschenkenner, „hat es einen dann wieder“.

Das ist jetzt 100 Jahre her. Und auch diesmal wird es ähnlich sein, behaupten wir hier mal, weil der Mensch sich seit Tucholskys Zeiten nicht wesentlich geändert hat – eigentlich überhaupt nicht. Sollten wir’s dann nicht besser lassen und gar nicht erst versuchen, uns etwas vorzunehmen oder vorzumachen? „Man soll das Jahr nicht mit Programmen/beladen wie ein krankes Pferd/„Wenn man es allzu sehr beschwert/bricht es zu guter Letzt zusammen“, rät Erich Kästner, ein anderer großer Menschenkenner.

Flucht in den Zynismus ist die billigste Form des Aussteigens

Das dämpft erst mal die Erwartungen, die an Silvester regelmäßig aufkeimen. Auch was das Große und Ganze betrifft. Zumal es schon Jahreswechsel gegeben hat, an denen uns die äußeren Umstände weitaus hoffnungsvoller nach vorne blicken ließen. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, was sehen wir da außer fortgesetzten Krisen und Kriegen? Wir sehen überwiegend schwarz! Aussicht auf Besserung scheint es nicht zu geben.

Und doch sind da Leute, die glauben, dass es kein frommer Wunsch ist, ihren Mitmenschen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Und die das auch nicht einfach so dahersagen. Die vielmehr nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie das Jahr – zumindest im Kleinen – tatsächlich ein gutes werden kann. Und dazu gehört nicht die Flucht in den Zynismus als der billigsten Form des Aussteigens. Ihnen geht es ums Anpacken, nicht ums Einpacken. In dem Wissen, dass ein Scheitern möglich ist, aber eben auch ein Gelingen. Und das sind gar nicht mal so wenige. Gerade unter den Jungen. Gäbe es sie nicht, dann hieße es jetzt nicht „ein gutes Neues!“, sondern „Gute Nacht!“

Ein Vorsatz für 2026 sollte lauten: Spaltendes überwinden

Aus diesem Grund hat auch der gute alte Neujahrs-Vorsatz seine Berechtigung. Seit Ewigkeiten, seit den Babyloniern und den Römern, sind Jahreswechsel von Neuanfangs-Ritualen begleitet, in denen es ums Aufräumen und Neubewerten geht. Das ist bis heute so und wird hoffentlich auch künftig so sein. Auch wenn das, was wir als Zäsur wahrnehmen, eher psychologischer Natur ist. Joachim Ringelnatz bemerkte dazu kühl: „Daß bald das neue Jahr beginnt/Spür ich nicht im Geringsten/Ich merke nur: die Zeit verrinnt/Genau so wie zu Pfingsten.“

Ja, die Zeit verrinnt. Deshalb braucht es Momente des Innehaltens und Nachdenkens, wie sie sich am Übergang vom alten zum neuen Jahr bieten. Es braucht Impulse zum Besseren. Auch gesellschaftlich, wo gerade vieles auf Konfrontation zusteuert. Der Verfassungsrechtler Udo di Fabio spricht mit Sorge von einer „Verfeindlichung der demokratischen Kultur“, zu der politische Extreme beitragen würden – „von links und zurzeit vor allem von rechts“.

Ein Vorsatz für 2026 sollte daher lauten, Spaltendes zu überwinden und den Bürgersinn und das vielfach herausgeforderte demokratische Gemeinwesen zu stärken. Und wir sollten alles daran setzen, dass dieser gute Vorsatz nicht verpufft. Das erfordert Tatkraft. Ermutigung kommt in diesem Fall von Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Auf ein gutes neues Jahr!