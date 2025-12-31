Silvester 2025 Vom guten Vorsatz zur Tat
Der Jahreswechsel wird als Zäsur wahrgenommen und von guten Vorsätzen begleitet. Auch wenn viele gebrochen werden, haben sie ihre Berechtigung. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Der Jahreswechsel wird als Zäsur wahrgenommen und von guten Vorsätzen begleitet. Auch wenn viele gebrochen werden, haben sie ihre Berechtigung. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Der Vorsatz, der Gute. Einmal im Jahr fasst man ihn und hat es ganz wichtig mit ihm. Und dann verpufft er bald darauf wie eine Silvesterrakete und man steht vor einem Haufen Feuerwerksmüll und alter Gewohnheiten. So ist das oft.