Live-Schalten zur Reeperbahn, an die Landungsbrücken und ein Feuerwerk über der Elbe: Erstmals fand die ZDF-Silvestershow nicht am Brandenburger Tor in Berlin, sondern im Hamburger Hafen statt.
01.01.2026 - 00:22 Uhr
Hamburg - Tausende Menschen haben bei der ZDF-Silvestershow im Hamburger Hafen bei regnerischem Wetter das Jahr 2026 begrüßt. Erstmals fand die Show "Silvester in Concert" in diesem Jahr nicht vor dem Brandenburger Tor in Berlin, sondern auf einer schwimmenden Bühne auf der Elbe vor dem Westfield Einkaufszentrum statt. Um Mitternacht gab es ein spektakuläres Feuerwerk, das von Schleppern hinter der Bühne abgefeuert wurde.