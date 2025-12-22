 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Noch neun Tage bis zum „WAHNsinn“

Silvester im Kreis Böblingen Noch neun Tage bis zum „WAHNsinn“

Silvester im Kreis Böblingen: Noch neun Tage bis zum „WAHNsinn“
1
Marcel Berner zeigt, wie auf Video-Screens die einzelnen Feuerwerkseffekte dargestellt werden. Foto: Stefanie Schlecht

Der Countdown zu Silvester läuft, in Ehningen kann man sich bereits jetzt sein Feuerwerk vorbestellen. Was unterscheidet die Firma Innovative Pyrotechnik vom Discounter?

Was wäre Silvester ohne böllern? Für viele Menschen eine undenkbare Vorstellung, gehört für sie ein Feuerwerk zum Jahreswechsel doch wie der Christbaum zu Weihnachten. Die meisten von ihnen werden sich vom 29. Dezember an wieder beim Discounter mit Raketen und Krachern eindecken, um dann am 31. pünktlich um 24 Uhr das Jahr 2026 zu begrüßen. Eine Alternative zum Kauf im Supermarkt bietet die Firma Innovative Pyrotechnik an. Keine China-Massenware, fachliche individuelle Beratung – das ist das Versprechen des Ehninger Unternehmens an die Kundinnen und Kunden.

 

Vor drei Jahren als Pop-up-Initiative gestartet, hat sich das Angebot inzwischen herumgesprochen, das Konzept kommt offenbar an. Reger Betrieb herrscht am Samstagvormittag im Flagship Store vis-à-vis dem Wertstoffhof. An den Wänden sind Regale mit Feuerwerksbatterien angebracht. Über den Batterien sind jeweils Bildschirme montiert, auf denen Filme laufen. So bekommen die Kunden eine Vorstellung davon, welches Feuerwerk sie am Ende bekommen. Mehr als 50 Video-Screens sind in dem Laden verteilt. Männer, Frauen und Kinder lassen die Display-Vorschauen auf sich wirken.

Unsere Empfehlung für Sie

Polenböller, Kugelbomben und Feuer an Silvester

Service & Ratgeber Polenböller, Kugelbomben und Feuer an Silvester

Klangvolle Namen tragen die Produkte. „Mein persönlicher Favorit ist diese Batterie hier“, sagt Marcel Berner. Der Sohn von Firmenchef Joachim Berner deutet auf „Gold Crown to White Strobe“. Die Batterie ist mit 45,99 Euro ausgezeichnet. Wer sich zum Kauf entschließt, nimmt sich ein Kärtchen, bezahlt und kann dann vom 29. Dezember an seine Ware abholen. Denn frühestens drei Tage vor Silvester ist der Böller-Kauf gestattet. So schreibt es das Gesetz vor.

In der Regel bieten die Feuerwerksbatterien zwischen 25 bis 45 Sekunden optisches und akustisches Vergnügen. Die Bandbreite an Pyrotechnik ist groß. Die Bezeichnung Kanonenschlag spricht für sich. Wer es hingegen leise mag, findet vielleicht Gefallen an einem Vulkan. Auch im Raketenbereich herrscht Vielfalt. Sogenannte Schüttraketen etwa wirken „andächtig“, erklärt der Mitarbeiter Peter Maute in der Beratung. Am Gipfelpunkt wirft dieser Typ sehr leise aus, was einen fallenden Effekt zufolge hat, ähnlich wie bei einem Wasserfall. Ein Vater hört interessiert zu und wirft einen fragenden Blick auf seine Tochter, der es allerdings nicht nach Andacht zumute ist. „Es muss knallen“, sagt der Teenager und entsprechend fällt dann die Wahl auch aus.

„Wir wollen das Feuerwerk weg von der Masse holen und stattdessen Klasse bieten“, beschreibt Marcel Berner die Firmenphilosophie. Dabei setzen die Ehninger auf inländische Produktion. Die Ware stammt von einem Hersteller aus Cleebronn im Landkreis Heilbronn.

Hauptsächlich kommen die Leute aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern nach Ehningen, berichtet Marcel Berner. Aus Stuttgart hergefahren ist Philipp Täuber, der früher aber in Gärtringen gewohnt hat. Wie alle hier, hat auch er mit seiner Begleitung die Displays studiert. Die Entscheidung fiel schließlich auf die Feuerwerksbatterie „WAHNsinn“. Das Kärtchen hat er in der Hand, 58,99 Euro kostet der Spaß. Nun hat er noch knapp 40 Euro übrig, um sich weiteres Feuerwerk zu kaufen. „Wir haben uns ein Budget von 100 Euro gesetzt, das reicht jetzt noch für was Kleineres“, sagt Philipp Täuber.

Unsere Empfehlung für Sie

Feuerwerk in der Region: Ist Pyrotechnik besser als ihr Ruf? – Das sagt das Umweltbundesamt

Feuerwerk in der Region Ist Pyrotechnik besser als ihr Ruf? – Das sagt das Umweltbundesamt

Das Umweltbundesamt gibt Entwarnung: Die Belastung durch Pyrotechnik bei Großveranstaltungen ist gering. Dennoch verzichtet Stuttgart beim Lichterfest auf Raketen. Anderswo in der Region kommen Feuerwerkfans aber auf ihre Kosten.

Als einen Wahnsinn empfindet indessen eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger das private Pulvern zu Silvester. Jedenfalls ist das das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage, wonach 60 Prozent der Befragten keine Böller und Raketen zum Jahreswechsel wollen. Für ein Böllerverbot zum Schutz von Umwelt und Menschen macht sich beispielsweise nicht nur die Deutsche Umwelthilfe, sondern auch Tierschutzorganisationen stark. Eine klare Meinung hat da Sarah Samira Rüster. Wenn es nach der Leiterin des Tierschutzheims Böblingen gehen würde, dann gäbe es ein solches Verbot bereits. Sie kann ein Lied davon singen, wie Tiere leiden, wenn aus heiterem Himmel für sie plötzlich die Hölle losbricht. Zwar seien etwa Hunde individuell durchaus unterschiedlich sensibel. Ihre eigene Hündin aber reagiere jedes Mal wieder „panisch“ auf das Feuerwerk.

Die Tierschützerin empfiehlt, Rollläden herunterzulassen und den Fernseher lauter zu stellen, um die Geräusche von außen ein stückweit abzudämpfen. Die rechtzeitige Anwendung von Notfalltröpfchen aus Bachblüten sei auch eine Möglichkeit – die für Wildtiere freilich ausscheidet. „Für die Vögel draußen ist es eine absolute Vollkatastrophe“, sagt Sarah Samira Rüster.

Weg von der privaten Böllerei will in diesem Jahr die Stadt Holzgerlingen. Nicht per Verordnung, sondern mit einem Appell und einem damit verbundenen Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Kommune organisiert ein zentrales, professionelles Silvesterfeuerwerk auf dem Rathausplatz. Ziel ist es, Lärm, Müll und Umweltbelastungen zu reduzieren und die Verletzungsgefahr durch Silvester-Böllerei zu verringern. Dafür hat die Stadt eben Joachim Berner aus Ehningen engagiert. Der international renommierte Pyrotechniker wird seine Show pünktlich um Mitternacht beginnen.

Ein großes Feuerwerk für alle

Idee
 Die Stadt Holzgerlingen will das Zünden von Raketen und Böllern in Hausgärten und auf Gehwegen begrenzen. Der Gemeinderat hat sich daher einstimmig für ein zentrales Profi-Feuerwerk entschieden.

Ablauf
 Das Neujahrswunschsingen des CVJM ist um 21 Uhr auf dem Rathausplatz. Von 23 Uhr an wird auf dem Rathausplatz Sekt und Orangensaft ausgeschenkt. Um 24 Uhr fällt der Startschuss zum Feuerwerk, um 1 Uhr soll das Aufräumen beginnen.

Weitere Themen

Silvester im Kreis Böblingen: Noch neun Tage bis zum „WAHNsinn“

Silvester im Kreis Böblingen Noch neun Tage bis zum „WAHNsinn“

Der Countdown zu Silvester läuft, in Ehningen kann man sich bereits jetzt sein Feuerwerk vorbestellen. Was unterscheidet die Firma Innovative Pyrotechnik vom Discounter?
Von Wolfgang Berger
Christmas-Jazz in Leonberg: Alle Jahre wieder: Der „jazzende Pfarrer“ kommt zurück

Christmas-Jazz in Leonberg Alle Jahre wieder: Der „jazzende Pfarrer“ kommt zurück

Mit einer exzellenten Band stimmt der Pianist und Seelsorger Dennis Müller das Leonberger Publikum auf das Fest der Liebe ein
Von Thomas K. Slotwinski
Comedy-Festival in Böblingen: Scharfsinnige Scherze, gelenkige Musikerinnen

Comedy-Festival in Böblingen Scharfsinnige Scherze, gelenkige Musikerinnen

Die Kultourmacher vom Alten Amtsgericht legen bei der „Böblinger Mechthild“ ein facettenreiches Programm auf. Auch eine wichtige Botschaft wird verkündet.
Von Bernd Epple
Unfall bei Ditzingen: 56-Jährige missachtet Rotlicht – zwei Leichtverletzte

Unfall bei Ditzingen 56-Jährige missachtet Rotlicht – zwei Leichtverletzte

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zu einem Auffahrunfall. Der Sachschaden liegt bei 17 500 Euro.
Von Nathalie Mainka
Leonberg und Umgebung: Shopping, Narrentänze und winterliches Eislaufen – die schönsten Bilder

Leonberg und Umgebung Shopping, Narrentänze und winterliches Eislaufen – die schönsten Bilder

Endspurt vor dem Weihnachtsfest. Viele nutzten das 4. Adventswochenende für letzte Einkäufe. In Schafhausen öffnete die Familie Haug bei der Gläsernen Produktion ihren Bauernhof.
Von Nathalie Mainka
Bürgermeisterwahl Rutesheim 2026: Bettina Beck hat ihre Bewerbung eingereicht

Bürgermeisterwahl Rutesheim 2026 Bettina Beck hat ihre Bewerbung eingereicht

Die 56-Jährige aus Böblingen bringt reichlich Verwaltungserfahrung, auch in Führungspositionen, mit. In Leonberg war sie Stadtkämmerin, aktuell ist sie beim Landratsamt Ludwigsburg.
Von Nathalie Mainka
Eine Leonbergerin zaubert: „Was gibt es Schöneres als zu staunen – nicht nur als Kind?“

Eine Leonbergerin zaubert „Was gibt es Schöneres als zu staunen – nicht nur als Kind?“

Melanie Wolf ist schon in jungen Jahren der Magie verfallen. Mit ihrem „Zaub-O-Mat“, dem wohl kleinsten Zaubertheater der Welt, wird sie als Lady Amanda in ganz Deutschland gebucht.
Von Nathalie Mainka
Unfall in Leonberg: Vier Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden

Unfall in Leonberg Vier Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden

Die Vorfahrt hat eine 50-Jährige am Samstag missachtet, als sie von der Bismarck- in die Leonberger Straße einbiegen wollte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 44 000 Euro.
Von Nathalie Mainka
Stadtverkehr Böblingen/Sindelfingen: Neuer Mann an der Spitze: Was Dirk Neurath mit Pflieger angehen will

Stadtverkehr Böblingen/Sindelfingen Neuer Mann an der Spitze: Was Dirk Neurath mit Pflieger angehen will

Hermann Pflieger, der über Jahrzehnte die Geschäfte führte, zieht sich zurück. Dirk Neurath übernimmt. Was den Hessen nach Böblingen gebracht hat und was er 2026 angehen will.
Von Anke Kumbier
Musical in Böblingen: „Die Schneekönigin“ entführt in eine Welt voller Glanz und Magie

Musical in Böblingen „Die Schneekönigin“ entführt in eine Welt voller Glanz und Magie

Die Aufführung des Musicals „Die Schneekönigin“ in der Kongresshalle Böblingen am Sonntag, 4. Januar, verspricht ein Erlebnis besonders für Familien zu werden.
Von ber
Weitere Artikel zu Silvester Feuerwerk Ehningen Holzgerlingen Böblingen Böller
 
 