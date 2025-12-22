Silvester im Kreis Böblingen Noch neun Tage bis zum „WAHNsinn“
Der Countdown zu Silvester läuft, in Ehningen kann man sich bereits jetzt sein Feuerwerk vorbestellen. Was unterscheidet die Firma Innovative Pyrotechnik vom Discounter?
Was wäre Silvester ohne böllern? Für viele Menschen eine undenkbare Vorstellung, gehört für sie ein Feuerwerk zum Jahreswechsel doch wie der Christbaum zu Weihnachten. Die meisten von ihnen werden sich vom 29. Dezember an wieder beim Discounter mit Raketen und Krachern eindecken, um dann am 31. pünktlich um 24 Uhr das Jahr 2026 zu begrüßen. Eine Alternative zum Kauf im Supermarkt bietet die Firma Innovative Pyrotechnik an. Keine China-Massenware, fachliche individuelle Beratung – das ist das Versprechen des Ehninger Unternehmens an die Kundinnen und Kunden.