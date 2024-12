So unbeliebt ist Silvesterböllerei im Südwesten

Silvester in Baden-Württemberg

Die privaten Radiosender im Land lassen regelmäßig einen Querschnitt der Bevölkerung zu verschiedenen Themen befragen. Nun ging es auch um den Jahreswechsel und das dazugehörige Brauchtum.

red/dpa/lsw 18.12.2024 - 16:27 Uhr

Rund drei Viertel der Menschen in Baden-Württemberg wollen einer Umfrage zufolge an Silvester aufs Böllern verzichten. Das geht aus dem Baden-Württemberg-Report im Auftrag aller privaten Radiosender im Lande hervor. Bei Frauen lag der Anteil mit 80 Prozent höher als bei Männern (69 Prozent). Auch mit dem Alter steigt die Quote.