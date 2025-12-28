Weniger Lärm, weniger Verletzungen, mehr Rücksicht: Weshalb Wunderkerzen und kleine Fontänen an Silvester nicht nur Kindern und Tieren guttun.
28.12.2025 - 11:58 Uhr
Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt rät die Landesregierung an Silvester zu kleinem Feuerwerk. Damit seien im Sprengstoffgesetz Feuerwerkskörper gemeint, von denen nur sehr geringe Gefahren ausgehen: etwa Wunderkerzen, Tischfeuerwerk oder kleine Fontänen. „Weniger Lärm, weniger Müll und weniger Verletzungen sorgen dafür, dass der Jahreswechsel für alle sicher und entspannt bleibt“, hieß es in einer Mitteilung.