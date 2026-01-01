In Leonberg wurde das neue Jahr mit einem rund 30-minütigen Feuerwerk willkommen geheißen.

red 01.01.2026 - 13:52 Uhr

Wieder mit reichlich Feuerwerk und Pyrozauber haben die Leonberger und Leonbergerinnen das neue Jahr 2026 begrüßt. Jedoch war diesmal das Vergnügen für die staunenden Zuschauer nicht ganz ungetrübt. Obwohl sie bei klarer Sicht das Farbenspektakel genießen konnten, waren Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vermutlich für nicht wenige eine Herausforderung, 30 Minuten durchzuhalten, bis wieder Ruhe einkehrte. Man kann spekulieren, ob die Kälte auch ein Grund war, weswegen dieser Jahreswechsel – verglichen mit dem vergangenen – von weniger Interessierten auf den Straßen bejubelt wurde. Unser Fotograf hat die Eindrücke festgehalten, die sich ihm aus den Weinbergen südlich der A 81 boten: Die Aufnahme lenkt den Blick über die Eltinger Michaelskirche auf das Feuerwerk in der Stadtmitte.