An diesen 16 Aussichtspunkten gibt es einen tollen Blick auf das Feuerwerk

Aufgrund der Kessellage bietet Stuttgart zahlreiche Orte für beste Feuerwerksaussichten an Silvester. Wir haben einige Tipps für einen funkelnden Start ins neue Jahr zusammengestellt.

Michael Bosch 29.12.2024 - 09:00 Uhr

Die Kessellage der Landeshauptstadt eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern an Silvester, aber auch an anderen Tagen, besondere Erlebnisse – echte Höhepunkt zum Jahreswechsel. Von vielen ganz unterschiedlichen Anhöhen liegen einem die Stadt und die Region zu Füßen, mit einem Gläschen Sekt in der Hand kann man das Lichtermeer der Silvesterraketen in der Innenstadt, im Neckartal, im Rems-Murr-Kreis und in Esslingen verfolgen.