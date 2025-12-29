Aufgrund der Kessellage bietet Stuttgart zahlreiche Orte für beste Feuerwerksaussichten an Silvester. Wir haben einige Tipps für einen funkelnden Start ins neue Jahr zusammengestellt.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Die Kessellage der Landeshauptstadt eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern an Silvester, aber auch an anderen Tagen, besondere Erlebnisse – echte Höhepunkt zum Jahreswechsel. Von vielen ganz unterschiedlichen Anhöhen liegen einem die Stadt und die Region zu Füßen, mit einem Gläschen Sekt in der Hand kann man das Lichtermeer der Silvesterraketen in der Innenstadt, im Neckartal, im Rems-Murr-Kreis und in Esslingen verfolgen.

 

Voraussetzung sind allerdings gute Wetterbedingungen, möglichst mit einem schwachen Wind, der die Rauch- und Feinstaubschwaden abtransportiert.

Die Besucher werden allerdings sicherlich nicht allein sein. Die Aussichtspunkte sind beliebt – nicht nur, um in aller Ruhe zu schauen. Es werden auf den Plattformen auch Feuerwerkskörper und Böller gezündet – zum Leidwesen vieler anderer. Ärgerlich ist auch, dass die teilweise romantischen Aussichtspunkte am Morgen danach einer Müllkippe gleichen.