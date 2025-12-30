Großer Andrang auf die beiden Mövenpick-Hotels am Flughafen: Für Silvester sind alle Zimmer ausgebucht. Es werden Hunderte Hunde-Halter mit ihren Vierbeinern erwartet.
30.12.2025 - 15:43 Uhr
Die Hotelzimmer am Flughafen stehen bei Hunde-Haltern auch für das diesjährige Silvester wieder hoch im Kurs: „Wir sind in beiden Häusern komplett ausgebucht“, berichtet Tanja Rollny, die Sprecherin der Mövenpicks, am Dienstag unserer Redaktion. Bereits im vergangenen Jahr war deren Airport-Hotel für Gäste mit ihren Vierbeinern ausgebucht, in diesem Jahr hat man für zusätzliche Kapazitäten auch das Messe-Hotel in unmittelbarer Nähe geöffnet.