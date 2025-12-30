Großer Andrang auf die beiden Mövenpick-Hotels am Flughafen: Für Silvester sind alle Zimmer ausgebucht. Es werden Hunderte Hunde-Halter mit ihren Vierbeinern erwartet.

Die Hotelzimmer am Flughafen stehen bei Hunde-Haltern auch für das diesjährige Silvester wieder hoch im Kurs: „Wir sind in beiden Häusern komplett ausgebucht“, berichtet Tanja Rollny, die Sprecherin der Mövenpicks, am Dienstag unserer Redaktion. Bereits im vergangenen Jahr war deren Airport-Hotel für Gäste mit ihren Vierbeinern ausgebucht, in diesem Jahr hat man für zusätzliche Kapazitäten auch das Messe-Hotel in unmittelbarer Nähe geöffnet.

Jetzt sind alle verfügbaren 588 Zimmer belegt – auch von Gästen ohne Hunde. Aber der überwiegende Teil wird mit den Haustieren anreisen, um die Silvesternacht geschützt vor Lärm durch Böller und Raketen zu verbringen, sagt Rollny. Ein besonderes Angebot gibt es in diesem Jahr mit dem sogenannten Hunde-Buffet, allerdings ausschließlich im Mövenpick-Airport-Hotel: Die Hunde-Halter können dann auch für ihre vierbeinigen Begleiter die Näpfe an einem separaten Buffet füllen.

Hoteldirektor hat mit seinem Hund schon Silvester in Hotel verbracht

„Von Stücken vom Rinderfilet über gedämpftes Lachsfilet bis Thunfisch“, sagt Rollny. Als Beilagen gibt es für die Hunde auch Kartoffeln, Brokkoli oder Paprika. Die Zimmer für die Hunde-Halter hätten alle dreifach verglaste Schallschutzfenster: „Wenn die Fenster zu sind, hört man so gut wie nichts“, erklärte Rollny bereits im November unserer Redaktion.

Wie herausfordernd eine Silvesternacht für die Tiere und ihre Halter werden kann, weiß der Direktor des Mövenpick-Hotels am Flughafen aus eigener Erfahrung. Er habe mit seinem vierjährigen Shih Tzu namens „Charlie“ auch schon mal in einem Hotel ins neue Jahr gefeiert – ganz in Ruhe ohne den Stress, den das Feuerwerk auslöst.