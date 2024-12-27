In das neue Jahr mit einem dunklen Himmel voller bunter Feuerwerke starten: Für viele Menschen gehört das dazu. Doch die Warnungen vor den negativen Folgen vor allem für Tiere werden immer lauter.

Die Böllerei zum Jahreswechsel setzt viele Haustiere und auch Wildtiere unter Stress. Um Hund, Katze & Co. vor einer „Silvesterneurose“ zu schützen, sind Vorsichtsmaßnahmen angebracht. Der Deutsche Tierschutzbund und andere Organisationen fordern sogar ein Böllerverbot zumindest rund um Tierheime und ähnliche Einrichtungen. Ein Überblick:

Vorsicht vor verfrühten Krachern Tierhalter sollten bereits einige Tage vor Silvester Hunde in bewohnten Gebieten nur noch angeleint ausführen, denn verfrühte Kracher könnten sie in panischem Schrecken davonlaufen lassen. Unfälle, verursacht durch das verstörte Tier, sind oft die Folge. Rückzugsmöglichkeiten schaffen Der Deutsche Tierschutzbund rät Tierhaltern, knallerfreie Zonen einzurichten. Denn Tiere reagieren besonders sensibel auf Geräusche. Der plötzlich auftretende, ungewohnte Lärm in der Silvesternacht – und häufig auch schon in den Stunden zuvor – versetzt sie in Angst und Schrecken.

Es kann auch zu dauerhaften Gehörschäden kommen. „Lärm, Brandgeruch und Lichtblitze sind ein Albtraum für Tiere“, warnt der Tierschutzbund.

Fenster, Türen und möglichst auch die Rollos in der Wohnung sollten in der Silvesternacht geschlossen sein, damit der Lärm und die Lichtblitze zumindest gedämpft werden.

Eine Geräuschkulisse von Fernseher oder Radio kann ebenfalls helfen, Außengeräusche zu überdecken.

Halter von Kleintieren und Vögeln sollten Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und sie mit einem Tuch abdecken. Außengehege sollten abgeschirmt und gegen Feuerwerkskörper gesichert sein. Lärm kann auf den Magen schlagen Auch bei Vierbeinern kann Angst auf den Magen schlagen oder Überreaktionen auslösen. Konsequente Nahrungsverweigerung, Durchfall, heftiges Zittern oder unaufhörliches Jaulen sind typische Anzeichen.

Wer diese „Silvesterneurose" bei seinem Hund schon einmal beobachtete, sollte ihn einige Tage vor dem Jahreswechsel einem Tierarzt vorstellen. Dieser kann Beruhigungstabletten oder -tropfen verordnen, welche die Folgen solcher Angstzustände mildern. Oft hilft es aber schon, wenn ein vertrauter Mensch am Silvesterabend bei dem Tier bleibt. Rücksicht auf Wild- und Bauernhoftiere Nicht nur für Haustiere, auch für Wildtiere in Wald und Flur sowie auf Bauernhöfen ist der Krach in der Silvesternacht ein Stressfaktor. Bei Pferden auf der Weide etwa besteht die Gefahr, dass sie in Panik geraten und ausbrechen. Deshalb fordert der Deutsche Tierschutzbund, am Waldrand, in Vogelschutzgebieten, auf Waldlichtungen, aber auch rund um Tierheime, Zoos und Pferdehöfe auf Feuerwerk zu verzichten.

Auch Vögel stresst die Böllerei. Untersuchungen von Max-Planck-Forschern zu Langzeiteffekten des Silvesterfeuerwerks auf Wildgänse zeigen, dass die Vögel mit Angst und Panik reagieren, von ihren Schlafgewässern auffliegen und sich in teils hunderte Kilometer langen Flügen in weniger besiedelte Gebiete zurückziehen.

Auch Tage nach Silvester fanden die Gänse nicht zu ihrem normalen Verhalten zurück. Zumindest in strengen Wintern könnte sich dies den Forschern zufolge auf ihre Überlebenschancen auswirken.