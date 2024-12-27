In das neue Jahr mit einem dunklen Himmel voller bunter Feuerwerke starten: Für viele Menschen gehört das dazu. Doch die Warnungen vor den negativen Folgen vor allem für Tiere werden immer lauter.
Die Böllerei zum Jahreswechsel setzt viele Haustiere und auch Wildtiere unter Stress. Um Hund, Katze & Co. vor einer „Silvesterneurose“ zu schützen, sind Vorsichtsmaßnahmen angebracht. Der Deutsche Tierschutzbund und andere Organisationen fordern sogar ein Böllerverbot zumindest rund um Tierheime und ähnliche Einrichtungen. Ein Überblick: