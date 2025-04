Der Fall ist bundesweit in die Schlagzeilen gekommen. Statt Beifall gab es auf Social Media Kritik für einen Influencer - und anschließend Gefängnis. Nun kommt der Mann vor Gericht.

dpa 02.04.2025 - 04:30 Uhr

Berlin - Sein Raketenschuss in der Silvesternacht hat Empörung ausgelöst - nun kommt der Influencer in Berlin vor Gericht (heute 9.30 Uhr). Der 23-Jährige soll eine Feuerwerksrakete gezielt in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen und ein Video davon auf seinem Instagram-Account veröffentlicht haben.