Das triste Herbstwetter lässt derzeit bei vielen den Wunsch nach der Flucht in die Sonne größer werden – insbesondere an Silvester. Wir haben für euch die Top-Reiseziele an Silvester ab Stuttgart zusammengestellt.

Wer nicht im heimischen Wohnzimmer oder in deutschen Gefilden ins neue Jahr feiern möchte, sollte sich mit der Reiseplanung über Silvester beeilen. Denn die Preise ziehen seit Ende Oktober bereits deutlich an. Aber auch jetzt kann man noch das ein oder andere Schnäppchen machen.

1. Ab nach Bari

Bari gilt als Promi-Hotspot in Italien. Die Hafenstadt Bari ist die charmante Hauptstadt der italienischen Region Apulien an der Adria. Unter anderem Tom Hanks, Naomi Campbell und Madonna haben sich hier schon bräunen lassen. Unterkünfte gibt es über booking.com ab 279 Euro über Silvester. Eurowings bietet derzeit ab 300 Euro (Hin- und Rückflug) Flüge ab Stuttgart an. Reisedaten: vom 27. Dezember 2024 bis 03. Januar 2025.

Diese traumhafte Kulisse lockt jedes Jahr auch zahlreichen Prominente an. Foto: www.imago-images.de/elxeneize via imago-images.de

2. Tauchen in Ägypten

Wer es etwas wärmer haben und über den europäischem Tellerrand hinausfliegen möchte, sollte sich Richtung Ägypten orientieren. Hier locken zahlreiche All-Inclusive-Angebote, unter anderem das Fünf-Sterne-Ressort Grand Hotel in Hurghada für zwei Personen für eine Woche über Silvester ab 2.500 Euro, zu finden auf der Online-Plattform: www.ab-in-den-urlaub.de. Kaum ein anderes Fernreiseziel kann man derzeit günstiger anfliegen.

Ägypten lädt zum Tauchen ein. Foto: www.imago-images.de/mychadre77 via imago-images.de

3. Dubai lädt ein

Derzeit ebenfalls Hoch im Kurs und mit Schnäppchenpreisen lockend: Kreuzfahrten ab Dubai nach Katar sowie an verschiedene Häfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Onlineportal E hoi Cruises bietet etwa vom 21. bis 28. Dezember eine All-Inklusive-Kreuzfahrt in die Vereinigten Arabischen Emirate ab 1001 Euro pro Person (Innenkabine ohne Fenster) an. Ausgeführt wird die Kreuzfahrt von MSC Cruises. Flüge nach Dubai sind allerdings nicht im Preis inbegriffen. Aber auch hier gibt es aktuell Angebote von Eurowings, etwa über die App Skyscanner, ab dem Flughafen Stuttgart ab 633 Euro (Hin- und Rückflug).

Ein Kreuzfahrtschiff der AIDA auf dem Weg nach Dubai. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

4. Exotisches Fernreiseziel: Mexiko

Auch Langstrecken-Flüge nach Mexiko-Stadt sind derzeit noch verhältnismäßig günstig zu haben, etwa über die Buchungsplattformen fluege.de und Skyscanner. Vom 27. Dezember bis 03. Januar zahlt man derzeit pro Person 1411 Euro. Momentan ist es – was Mexiko betrifft – günstiger, Hotel und Flug separat voneinander zu buchen anstatt ein All-inklusive-Paket. Was sich im Rahmen einer Mexiko-Reise auch anbietet, ist eine Rundreise mit einem Mietwagen vom Flughafen entlang der Küste Richtung Cancún. Hierfür werden aber mindestens zwei Wochen benötigt. Auf der Strecke gibt es zahlreiche kleine Hotels direkt am Meer.

Infinity-Pool eines Hotels direkt am Meer in Mexiko. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Carlos Sanchez Perey

5. Mit dem Direktzug nach Zürich

Nicht nur mit dem Flugzeug, auch mit Zügen ab Stuttgart kann man ein Silvester der ganz anderen Art feiern, etwa von Stuttgart nach Zürich mit einer Direktverbindung vom 27. Dezember bis 03. Januar ab 71,98 Euro.

Dampfschiff auf dem Zürichsee. Foto: www.imago-images.de/IMAGO

Für welches Reiseziel man sich letzten Endes entscheidet – allzu lange sollte man nicht mehr warten, da die Flugpreise über Silvester seit Oktober stark anziehen. Im Vergleich zu vergangenem Jahr verzeichnen Flugpreise generell einen gewaltigen Sprung nach oben.