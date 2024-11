Der letzte Tag des Jahres steht in Bietigheim-Bissingen stets im Zeichen des Laufsports. Mehr als 3000 Laufsportbegeisterte werden beim Silvesterlauf erwartet – darunter auch einige Spitzensportler.

Julia Amrhein 26.11.2024 - 15:36 Uhr

Bietigheim wird am letzten Tag des Jahres beim Silvesterlauf wieder zur Bühne für den Laufsport. Und laut Veranstaltern ist die Nachfrage groß: „Die Zahl der Online-Anmeldungen liegt zum jetzigen Zeitpunkt über der im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.“ Insgesamt werden bei der 42. Auflage wieder mehr als 3000 junge und ältere Ausdauersportler unterm Viadukt an der Enz erwartet. Unter dem Motto „Happy Running“ geht neben Freizeitläufern auch die deutsche Lauf- Elite an den Start über die gut elf Kilometer lange Strecke.