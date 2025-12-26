Der Stuttgarter Silvesterlauf in Weilimdorf findet seine bereits 33. Auflage. Der Schülerlauf macht den Auftakt, es folgen Hörnleshasenlauf (5,5 km) und Hauptlauf (11 km).

Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 1390 Starter am Stuttgarter Silvesterlauf in Weilimdorf teil – eine Rekord-Beteiligung. Auch in diesem Jahr veranstalten die SG Weilimdorf und der TSV Weilimdorf das Laufspektakel wieder, es ist die mittlerweile 33. Auflage des Stelldicheins für Laufbegeisterte aus Nah und Fern.

Wie in den Jahren zuvor werden den ambitionierten Freizeitsportlern wieder „Rund um den Fasanengarten“ drei Strecken angeboten: Der Schülerlauf über 2,3 Kilometer (Start 13 Uhr), der Hörnleshasenlauf über 5,5 Kilometer (Start 13.30 Uhr) sowie der Hauptlauf über die Distanz von 11 Kilometern (Start 14.30).

Der Lauf zum Jahresende erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Andreas Gorr

Am Schülerlauf können Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2009 bis 2019 teilnehmen, die Startgebühr beträgt 5 Euro (Nachmeldung 5 Euro). Beim Hörnleshasenlauf müssen als Startgeld 7 Euro entrichtet werden, die Nachmeldung kostet 10 Euro. Und beim Hauptlauf kostet die Teilnahme 12 Euro, bei Nachmeldung werden 15 Euro fällig. Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem Start des entsprechenden Laufes möglich.

Start und Ziel ist wie in den Vorjahren auch der Löwenmarkt in Weilimdorf, die Startnummern werden in der Lindenbachhalle für alle drei Distanzen ausgegeben. Die Siegerehrungen für den Hörnleshasenlauf sowie den Hauptlauf finden von 16.15 Uhr an statt. Dann kann die Silvesterparty kommen.