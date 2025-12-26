Der Stuttgarter Silvesterlauf in Weilimdorf findet seine bereits 33. Auflage. Der Schülerlauf macht den Auftakt, es folgen Hörnleshasenlauf (5,5 km) und Hauptlauf (11 km).
26.12.2025 - 19:00 Uhr
Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 1390 Starter am Stuttgarter Silvesterlauf in Weilimdorf teil – eine Rekord-Beteiligung. Auch in diesem Jahr veranstalten die SG Weilimdorf und der TSV Weilimdorf das Laufspektakel wieder, es ist die mittlerweile 33. Auflage des Stelldicheins für Laufbegeisterte aus Nah und Fern.