In der Silvesternacht brennt in Ludwigsburg ein Mercedes, nachdem ein Feuerwerkskörper hinein geworfen wird. Doch das ist nicht der einzige Vorfall. Was die Polizei noch meldet.
02.01.2026 - 12:17 Uhr
Die Polizei hat in der Silvesternacht oft alle Hände voll zu tun. Auch beim Jahreswechsel von 2025 auf 2026 gab es wieder zahlreiche Einsätze. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, welcher die Kreise Ludwigsburg und Böblingen umfasst, habe es zwischen 18 und 8 Uhr gut 300 Einsätze gegeben. Von diesen hatte mit 140 Fällen gut die Hälfte einen direkten Bezug zu Silvester. Unterm Strich spricht die Polizei von einer „insgesamt eher unauffälligen“ Nacht.