Stuttgart-Untertürkheim Unbekannte brechen in Wohnungen ein – Polizei sucht Zeugen

Zu gleich zwei Einbruchsvorfällen ist es am Sonntag in Stuttgart-Untertürkheim gekommen. Während ein Einbruch in der Fiechtnerstraße noch durch einen Zeugen verhindert werden konnte, gelangten unbekannte Täter in der Sattelstraße in das Haus.