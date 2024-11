Timo Grabinger alias Tream ist als Schlagerrapper ein Star bei TikTok. Diesen Freitag spielt er in der ausverkauften Porsche-Arena. Und bald ist er wieder in Stuttgart - als Topact der Silvesterparty auf dem Schlossplatz.

Timo Grabinger, der im Oktober 1998 im bayerischen Büchelkühn zur Welt kam, ist das, was man ein Internet-Phänomen nach. Der Sohn eines Hoteliers erlernte den Beruf des Kochs, wollte dann aber lieber singen. Über die Internetportale schoss Tream, so sein Künstlername, weit nach oben. Die Musik des „ersten deutschen Schlagerappers“, wie er sich selbst nennt, klingt wie eine wilde Mischung aus Wasenmusik, HipHop und Techno.

Gerade befindet sich Tream mit Band auf seiner „Biergarnitour“ und tritt an diesem Freitag in der Porsche-Arena in Stuttgart auf, die seit Monaten ausverkauft ist. Für das nächste Jahr hat seine Management die größere Schleyerhalle gebucht. Davor wird der junge Mann aus Bayern aber noch mal nach Stuttgart kommen: Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart hat am Freitag das Geheimnis gelüftet, wer nach „Major-Tom“ Sänger Peter Schilling vom vergangenen Jahr bei der von der Stadt bezuschussten Silverparty 2024/2025 auf dem Schlossplatz der Topact ist. Es ist der 26-jährige Tream, von dem es heißt, er sei der Dreamboy der Teenies.

„Bayern go hight“ mit über 90 Millionen Aufrufe

Sein bisher größter Hit „Lebenslang“ enthält den Slogan „Bayern go high“ und hat über 90 Millionen Aufrufe erzielt, was ihm seinen ersten Platin Award einbrachte. Inzwischen kommt Tream auf drei Millionen monatliche Hörer auf Spotify, bei TikTok erreicht er ebenfalls ein Millionenpublikum, und seine Songs wurden nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 250 Millionen-mal gestreamt.

Bei der Silvesterparty auf dem Schlossplatz dreht sich das Riesenrad. Foto: Andreas Engelhard

Bei der Silvesterparty auf dem Schlossplatz dreht sich das Riesenrad. Am Freitag hat der Vorverkauf begonnen.

Pyrotechnik ist im gesamten Cityring verboten

Die Band The Baseball, die für den modernen Rock-‘n‘-Roll-Sound der 1950er- und 1960er-Jahre steht, eröffnet die Silvesterfeier auf dem Schlossplatz gegen 20 Uhr. Ein weiterer Künstler soll Ende November bekannt gegeben werden. Treams Auftritt wird voraussichtlich gegen 22 Uhr sein. Kurz vor Mitternacht wollen dann Trompeter Kevin Pabst und Tenor Jay Alexander mit „You’ll never walk alone“ und „Freude schöner Götterfunken“ für Gänsehautmomente sorgen. Ein Licht- und Laserspektakel mit Feuereffekten leuchtet dann das neue Jahr 2025 ein.

DJ ist diesmal Big Tim, der mit Remixen von Hits bei TikTok Erfolge feiert. Moderatorin ist erneut Celine Jost von Das Ding. In den vergangenen beiden Jahren kamen immer etwa 15 000 Besucherinnen und Besucher zur Silvesterparty auf den Schlossplatz. Auch das Riesenrad dreht sich in dieser Nacht im Ehrenhof wieder. Das Fest endet um 1.30 Uhr. Das Mitführen und Nutzen von Pyrotechnik ist im gesamten Cityring nicht gestattet.