Simon Zachenhuber boxt in London Neuer Promoter, neue Perspektive
Großer Auftritt: Simon Zachenhuber, der Supermittelgewichtler aus Stuttgart, kämpft am Samstag vor 70 000 Zuschauern in London gegen Pawel August – und steht unter Druck.
Großer Auftritt: Simon Zachenhuber, der Supermittelgewichtler aus Stuttgart, kämpft am Samstag vor 70 000 Zuschauern in London gegen Pawel August – und steht unter Druck.
Simon Zachenhuber (27) hat bisher 28 Kämpfe bestritten, alle im deutschsprachigen Raum. Das wird sich nun ändern. Am Dienstag flog der Boxer, der seit acht Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, mit seinem Trainer Conny Mittermeier nach London. Im Stadion des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur hat der Supermittelgewichtler (bis 76,2 Kilogramm) am Samstag einen großen Auftritt. Die Chance, vor rund 70 000 Zuschauern im Rahmenprogramm der britischen Stars Tyson Fury und Conor Benn auftreten zu können, bedeutet Simon Zachenhuber viel: „Jetzt geht es darum, mir die Belohnung für die harte Arbeit zu sichern, die ich geleistet habe.“