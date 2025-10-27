 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Mick Hucknall trotzt Erkrankung: „Ich werde mein Bestes geben!“

Simply Red in Stuttgart Mick Hucknall trotzt Erkrankung: „Ich werde mein Bestes geben!“

Simply Red in Stuttgart: Mick Hucknall trotzt Erkrankung: „Ich werde mein Bestes geben!“
17
Mick Hucknall von Simply Red am Sonntagabend in Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Mick Hucknall trotzt am Sonntag in Stuttgart einer Racheninfektion und spielt für 9000 Fans Soulpophits aus 40 Jahren: Setlist, Bilder und Kritik vom Auftritt in der Schleyerhalle.

Freizeit & Unterhaltung : Gunther Reinhardt (gun)

﻿„Lasst uns am Anfang anfangen“, sagt Mick Hucknall und nimmt die 9000 Stuttgarter Fans mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1985, als das Synonym für rothaariger Superstar noch nicht Ed Sheeran lautete, sondern Mick Hucknall, der mit seiner Band Simply Red einen Hit nach dem anderen landete. Den Song, den Hucknell kurz nach 21 Uhr so ankündigt, heißt „Money’s Too Tight (To Mention)“ – diese immer noch unerhört funky von der Wirtschaftkrise erzählende Nummer war die erste Single von Simply Red. Und auf der Tour, mit der Hucknall am Sonntag in der Schleyerhalle Station gemacht hat, feiert das 40-Jahr-Jubiläum von Simply Red.

 

Simply-Red-Sänger Hucknall mit Racheninfektion

Tatsächlich wird die Show in Stuttgart nicht wirklich mit diesem störrisch groovenden Hit eröffnet, sondern mit der Barjazz-Nummer, „Sad Old Red“, die zwar ebenfalls aus dem Jahr 1985 stammt, aber trotzdem nach sentimentalem Spätwerk klingt – und damit eine falsche Fährte legt. Hucknall (65) und die Musik, die er mit seiner Band hier hochwertig inszeniert, wirken immer noch erstaunlich frisch. Und auch eine andere Sorge erweist sich am Sonntag als unbegründet. Zu Beginn des Konzerts warnt Hucknall nämlich: „Ich habe eine Racheninfektion.“ Er hätte die ganze letzte Nacht husten müssen und fast die Show absagen müssen. Stattdessen verspricht er jetzt: „Ich werde wirklich mein Beste geben!“ Und obwohl seine Stimme an diesem Abend etwas rauer als sonst klingt, ist Hucknall selbst dann, wenn er nicht in Topform ist, immer noch eine Ausnahmesänger.

Dem Publikum wird wohltemperierter Soulpop vorgesetzt, der mal mehr und mal etwas weniger mit Jazz flirtet (Simply Red waren 2023 auch schon bei den Jazz Open zu Gast), und Hucknall wird von erstklassigen Musikern begleitet, die sich auch immer wieder als Solisten hervortun dürfen: Ian Kirkham (Saxofon), Kenji Suzuki (Gitarre), Kevin Robinson (Trompete) Roman Roth (Schlagzeug), Gary Sanctuary (Keyboards) und Orefo Orakwue (Bass).

Von „Money’s Too Tight (To Mention)“ bis „If You Don’t Know Me By Now“

Zwischen den Liedern prahlt Hucknall immer wieder charmant, mit wem er alles schon Songs geschrieben hat, spielt zum Beispiel „Enough“, bei dem Joe Sample mitgemischt, oder „You*ve Got It“, für das er sich mit Motown-Legende Lamont Dozier zusammengesetzt hat. Vor allem ist es aber ein ABend voller Hits. In Stuttgart treffen Songs wie das herrlich verschnörkelte „Star“, Dancetracks „Money’s Too Tight (To Mention)“, „Right Thing“, „Fake“, „Something Got Me Started“ oder „Fairground“ auf so grandiose Balladen wie den langsamen Walzer „If You Don’t Know Me By Now“, das herzerwärmende „You Make me Feel Brandnew“, bei dem es für Hucknalls Gesang Szenenapplaus gibt, oder den Schmachtfetzen „Holding Back The Years“. Es ist kurz nach halb elf, als dieses Lied dran ist, das Hucknall einst als Teenager in seinem Kinderzimmer in Manchester schrieb und dessen Refrain jetzt 9000 Menschen in Stuttgart andächtig mitsingen.

Simply Red: Setlist in Stuttgart

  • Sad Old Red
  • Jericho
  • Money’s Too Tight (To Mention)
  • The Right Thing
  • A New Flame
  • It’s Only Love
  • You’ve Got It
  • Enough
  • If You Don’t Know Me by Now
  • For Your Babies
  • Stars
  • Thrill Me
  • Say You Love Me
  • The Air That I Breathe
  • You Make Me Feel Brand New
  • Fake
  • Sunrise
  • Fairground
  • Zugaben:
  • Something Got Me Started
  • Reach Out I’ll Be There
  • Holding Back the Years

Simply Red: Tourtermine in Deutschland

Im Rahmen der Simply-Red-Jubiläumstour tritt die Band in Deutschland noch am 28.10.in Oberhausen (Rudolf Weber-Arena), am 29.10. in Hannover (ZAG Arena), am 31.10. in Köln (Lanxess Arena) und am 1.11. in Frankfurt (Festhalle) auf. Tickets gibt es hier.

Weitere Themen

„Tatort“-Kritik: So war die „Letzte Ernte“ mit Charlotte Lindholm

„Tatort“-Kritik So war die „Letzte Ernte“ mit Charlotte Lindholm

Wir haben gesehen: „Letzte Ernte“, das ungewohnte Solospiel von Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm.
Von Ariane Holzhausen
Die Bestseller-Kolumne: Soll man Julia Ruhs Buch lesen?

Die Bestseller-Kolumne Soll man Julia Ruhs Buch lesen?

Die ARD-Journalistin Julia Ruhs führt einen viel beachteten Feldzug gegen die angebliche „links-grüne Meinungsmacht“ im Land – aber ist das wirklich unser größtes Problem?
Von Markus Reiter
Renitenztheater in Stuttgart: Ein kleiner Kriminalfall und demokratische Großbaustellen

Renitenztheater in Stuttgart Ein kleiner Kriminalfall und demokratische Großbaustellen

„Meinung macht mobil“ heißt die neue Eigenproduktion des Renitenztheaters über das Dauerstreitthema Verkehr in Stuttgart. Der Abend reißt viele Fragen an, aber bringt er ein Ergebnis?
Von Kathrin Horster
Premiere im Schauspiel Stuttgart: Im Hass vereint – so war „Wer hat Angst vor Virginia Woolf. . .?“

Premiere im Schauspiel Stuttgart Im Hass vereint – so war „Wer hat Angst vor Virginia Woolf. . .?“

Tina Lanik inszeniert den Ehekriegs-Klassiker „Wer hat Angst vor Virginia Woolf...?“ von Edward Albee. Lohnt ein Besuch im Schauspielhaus Stuttgart?
Von Nicole Golombek
Wohnen in Stuttgart: Das schnittige Traumhaus auf der Stuttgarter Halbhöhe

Wohnen in Stuttgart Das schnittige Traumhaus auf der Stuttgarter Halbhöhe

Der Schein trügt nicht: Im Stuttgarter Osten haben Bottega und Ehrhardt Architekten ein kompromisslos modernes, in Metall gehülltes Haus für eine große Patchworkfamilie gebaut.
Von Tomo Pavlovic
Nach Merz-Äußerungen: Rapper Eko Fresh mit Song zur „Stadtbild“-Debatte

Nach Merz-Äußerungen Rapper Eko Fresh mit Song zur „Stadtbild“-Debatte

So aktuell ist die Musikszene selten: Eko Fresh hat die derzeitige „Stadtbild“-Debatte schon zu einem Song verarbeitet. Darin geht er hart mit Friedrich Merz ins Gericht.
Clownin Gardi Hutter im Theaterhaus: Eine Überdosis Kussschmatzer

Clownin Gardi Hutter im Theaterhaus Eine Überdosis Kussschmatzer

Die Schweizer Clownin Gardi Hutter hat mir ihrem Solo-Programm „GardiZero“ Premiere im Theaterhaus gefeiert – eine Herausforderung.
Von Kathrin Horster
Konzert in der Liederhalle: Als Dieter Thomas Kuhn Vokabeln lernte

Konzert in der Liederhalle Als Dieter Thomas Kuhn Vokabeln lernte

Der Tübinger Schlagerstar sang in der Liederhalle zu Phillipp Feldtkellers Gitarre und Michael Kobr schrieb sein Leben auf.
Von Thomas Morawitzky
„Tatort“-Vorschau aus Niedersachsen: So giftig wird es bei der „Letzten Ernte“

„Tatort“-Vorschau aus Niedersachsen So giftig wird es bei der „Letzten Ernte“

Charlotte Lindholm ist im Fall „Letzte Ernte“ wieder solo unterwegs und hat auf einem Bioapfelbauernhof im Alten Land echt zu ackern.
Von Ariane Holzhausen
Florian Illies liest in Stuttgart: „Wenn die Sonne untergeht“ – Behagensminderung im Exil

Florian Illies liest in Stuttgart „Wenn die Sonne untergeht“ – Behagensminderung im Exil

Florian Illies hat im Stuttgarter Literaturhaus sein neues Buch über die Familie Mann im französischen Sanary vorgestellt: pointensicher – aber Fragen bleiben offen.
Von Stefan Kister
Weitere Artikel zu Stuttgart Konzert Hanns-Martin-Schleyer-Halle kritik
 