Sina Rasch aus der Weeber-Dynastie: Schausteller-Tochter zwischen Tradition und Trend auf dem Weihnachtsmarkt

Sina Rasch ist ein waschechtes Schausteller-Gewächs. Seit sie 12 oder 13 Jahre alt ist, sind die Buden und Fahrgeschäfte auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, dem Cannstatter Volksfest und auf Festen in ganz Deutschland ihr zweites Zuhause. Damit folgt Rasch einer langen Familientradition. Ihre Eltern Gudrun und Berti Weeber sind Teil der bekannten Zirkus- und Schausteller-Familie Weeber, die seit Jahrzehnten verschiedene Fahrgeschäfte, Stände und Festzelte auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, dem Frühlingsfest, dem Cannstatter Volksfest und bei Festen in der Region und ganz Deutschland betreibt.