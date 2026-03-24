Die StVO schreibt eine Winterreifenpflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen vor. Aber welche Maßgaben gelten im Sommer – etwa bei Starkregen und Aquaplaning?
24.03.2026 - 10:07 Uhr
Die Beliebtheit von Ganzjahresreifen (Allwetterreifen) steigt stetig. Der Wegfall des halbjährlichen Reifenwechsels spart Zeit und Geld. Doch während die Wintertauglichkeit durch entsprechende Symbole (wie das Alpine-Symbol) klar geregelt ist, stellt sich oft die Frage nach der Nutzung in der warmen Jahreszeit ab März oder April: Ist es in Deutschland überhaupt erlaubt, im Sommer mit Allwetterreifen zu fahren? Und wie steht es um die Sicherheit bei sommerlichen Wetterbedingungen?