Traditionell gelten die Eisheiligen als eine Reihe von Gedenktagen zwischen dem 11. und 15. Mai, die mit den letzten Frösten des Frühlings verbunden sind. Für viele Gärtnerinnen und Gärtner gelten sie als Faustregel: Erst danach sollten frostempfindliche Pflanzen ins Freie. Die Tage fallen jedes Jahr auf die folgenden Termine:

11. Mai: Mamertus

Mamertus 12. Mai: Pankratius

Pankratius 13. Mai: Servatius

Servatius 14. Mai: Bonifatius

Bonifatius 15. Mai: Sophie, auch bekannt als die Kalte Sophie

Die Eisheiligen 2025 haben in Deutschland begonnen

Doch die Realität zeigt: Wetter und Kalender laufen nicht immer synchron. Ausgelöst durch den frühzeitigen Zusammenbruch des Polarwirbels haben die Eisheiligen 2025 in Deutschland ungewöhnlich früh begonnen. Statt zwischen dem 11. und 15. Mai, wie es die Bauernregel besagt, sorgen sie bereits jetzt für nächtlichen Bodenfrost. Besonders betroffen sind dabei Regionen mit klarer Nachtbewölkung, da hier die Temperaturen in den Morgenstunden zwischen 3 und 7 Uhr auf unter 0 Grad sinken können. In höheren Lagen ist sogar Luftfrost möglich.

Regionale Unterschiede & Dauer

Dienstag: Frostgefahr im Norden und der Mitte Deutschlands

Frostgefahr im Norden und der Mitte Deutschlands Mittwoch: Bodenfrost-Gefahr im Süden am höchsten

Bodenfrost-Gefahr im Süden am höchsten Donnerstag: Kalte Temperaturen erneut in Nord- und Ostdeutschland

Insgesamt hält die Frostgefahr in Deutschland die ganze Woche an – auch wenn es tagsüber milder werden kann. Wärmer wird es in Deutschland erst zum Wochenende. Im Westen (ab Rhein) sollte es ab dann frostfrei bleiben. Aktuell deutet sich allerdings eine neue Nordströmung in der nächsten Woche an, die im Rest des Landes auch nächste Woche noch für eine kalte Witterung sorgt. In ganz Deutschland dürften die Eisheiligen somit erst ab Ende nächster Woche (bis 18.05.2025) vorbei sein.