Sind Haare politisch? Bloß keinen Damenbart!
Haare sind banal, manchmal lästig, und oft sind sie auch politisch. Deshalb ist es mehr als eine Frage des Geschmacks, für welche Frisur man sich entscheidet.
Haare sind banal, manchmal lästig, und oft sind sie auch politisch. Deshalb ist es mehr als eine Frage des Geschmacks, für welche Frisur man sich entscheidet.
Es ist einer der unangenehmen Momente im Alltag. Plötzlich greift einem jemand auf die Schulter oder ans Revers – und entfernt mit spitzen Fingern ein Haar, das da nicht hingehört. Eben war es noch Zierde des Kopfes – und schon lässt einen dieses Haar auf der Kleidung ungepflegt wirken.