Sind Haare politisch?: Bloß keinen Damenbart!

Es ist einer der unangenehmen Momente im Alltag. Plötzlich greift einem jemand auf die Schulter oder ans Revers – und entfernt mit spitzen Fingern ein Haar, das da nicht hingehört. Eben war es noch Zierde des Kopfes – und schon lässt einen dieses Haar auf der Kleidung ungepflegt wirken.

Haare sind eine wahrlich haarige Angelegenheit, sind höchst intim und zugleich wie ein Aushängeschild. Ob lang, kurz oder schütter, störrisch oder modisch, sie verraten nicht nur etwas über Geschlecht, Alter und kulturelle Zugehörigkeit, sondern es lässt sich an ihnen auch viel über die Ideale und Werte einer Gesellschaft ablesen.

Die Sehnsucht nach eindeutigen Rollen

Deshalb ist der Blick in deutsche Schulhöfe auch beredt: Mädchen oder junge Frauen mit Kurzhaarschnitt findet man seit Jahren kaum noch. Stattdessen scheint das Ideal langes, blondes Haar zu sein, was man durchaus interpretieren kann als Sehnsucht nach eindeutigen Geschlechterrollen. Die wollten die Hippies mit ihrer wilden Mähne dagegen genauso konterkarieren wie die Frauen in den 1920er-Jahren, die mit dem allgegenwärtigen Bubikopf zeigten, dass sie modern und emanzipiert sind und in der i ndustriell-effizienten Arbeitswelt ihren Mann stehen.

Über Haare lässt sich sehr viel erzählen, Bekanntes wie Kurioses, weshalb sich die Kunsthalle München das Thema vorgeknöpft hat in einer großen Sonderausstellung namens „Haar – Macht – Lust“. So vertraut vieles sein mag, macht die Beschäftigung mit den Haaren doch deutlich, wie beliebig und unreflektiert der Mensch Regeln und Normen ausgibt.

So selbstverständlich Frauen ihre Weiblichkeit und Männer ihre Männlichkeit an bestimmten Haarschnitten festmachen mögen, Haarmoden und -Traditionen sind nie per se wahr oder falsch, sondern basieren immer nur auf gesellschaftlichen Verabredungen.

Verbundenheit mit Gott?

Das zeigt sich schnell beim Blick in die Geschichte, in der ein- und dasselbe Merkmal mal so, mal so bewertet wurde. Die langen, ungekämmten Haare von Rastafaris oder von hinduistischen Sadhus sind kein Zeichen von Verwahrlosung, sondern von der Verbundenheit mit Gott. Sie sollen eine asketische Lebensweise zum Ausdruck bringen.

„Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine Ehre ist, lange Haare zu tragen?“ Neues Testament

Im Konfuzianismus trägt man die Haare dagegen lang, weil man sie als körperliches Merkmal versteht, das man von den Ahnen geerbt hat. Das Neue Testament hat da eine andere Vorstellung: „Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine Ehre ist, lange Haare zu tragen?“

Instrumentalisiert für Ideologien

Haare lassen sich hervorragend von außen politisieren und können Zugehörigkeit signalisieren, allerdings nur dann, wenn sie sich an der richtigen Stelle befinden. Auf dem Kopf der Dame soll es üppig wachsen, aber bitte nicht in der Suppe schwimmen. Kräftig sprießend im Gesicht des Mannes gilt es als Zeichen von Potenz, aber – Hilfe! – keinesfalls darf es über der Oberlippe einer Frau zu sehen sein. Da war man sich dann doch in den meisten Kulturen einig, dass Frauen mit Gesichtsbehaarung widernatürlich sind. Oft wurden sie sogar beschuldigt, mit ihrem Damenbart die Ordnung zu gefährden.

Wie hervorragend sich Haare für Ideologien instrumentalisieren lassen, hat 2022 das Schicksal der 22-jährigen Jina Mahsa Amini gezeigt, die von der iranischen Sittenpolizei in Teheran verhaftet wurde, weil sie ihr Haar nicht ausreichend verschleiert hatte, und nach Misshandlungen im Gefängnis starb.

Absurde Rechtssprechungen

Wie beliebig und zum Teil absurd es ist, Rechtsprechung an bestimmte Haarvorschriften zu knüpfen, zeigt eine Regelung aus dem 13. Jahrhundert. Im Sachsenspiegel, einem der wichtigsten Rechtsbücher des Mittelalters, wurde festgeschrieben, dass junge Männer als rechtsmündig gelten, sobald ihnen Bart und Achselhaar sprießen. Pech, wer da nicht ausreichend Haarwuchs vorweisen konnte.

Die langen blonden Haare, die Frauen heute kultivieren, weil sie ihnen als Inbegriff von perfekter Weiblichkeit gelten, waren im christlichen Abendland über Jahrhunderte hinweg selbstverständlich genauso verpönt wie sie es heute noch im Islam sind.

Dass Frauenhaar höchst gefährlich sein kann, lässt sich aber auch ablesen an der Kunst des Jugendstils, die im 19. Jahrhundert die Femme fatale zum Hauptthema hatte. Die verführerische und bedrohliche Eva galt als personifizierte Ursünde, deren lange Haare ihren Schlangenkörper umhüllten. Auch ohne religiösen Hintergrund sah man in dem, was da auf dem Kopf der Frau wuchs, ein Ausdrucksmittel für Verführung und als Zeichen der Macht, das die sündhafte Frau über die armen Männer hat.

Haare in der Kunst: Ilse Haider La Stilla (2), 2002 Farbfotografie, C-Print auf Aluminium, 80 x 65 cm. Foto: © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Man staunt, wie stark der Haarwuchs die Menschen von jeher beschäftigte – jeden Einzelnen, der sich grämt, weil seine Haare zu dünn oder zu störrisch sind, abstehen oder ausfallen. Aber auch Gesellschaften als Ganzes arbeiten sich immer aufs Neue am Haar ab. Macht auf der einen Seite, Rebellion auf der anderen: Bis heute wird Haar auch als Zeichen des Protests eingesetzt – ob bei den „Langhaarigen“, bei Punkern – oder ostentativ zur Schau gestellt unter den Achseln der Feministinnen.

Bräute, Bärte und Kopfputz

Auch Bärte wurden immer wieder als politisches Statement genutzt: So wurde der Bart, dem Friedrich I. seinen Namen „Barbarossa“ verdankte, im 19. Jahrhundert wieder populär bei den Deutschen, die nach den eigenen Wurzeln suchten. Der bärtige Kaiser wurde für sie zu einer Identifikationsfigur, weil seine Regierungszeit im 12. Jahrhundert als Epoche der deutschen Einheit und Macht galt.

Haarmoden kommen und gehen und wiederholen sich im Rückblick durchaus. Wenn Bräute heute vor der Hochzeit stundenlang beim Friseur sitzen, verrät das aber doch, wie stark sich die Gesellschaft verändert hat. Im Barock bot der Kopfputz dem Adel eine ideale Spielwiese, um sich vom Pöbel und den einfachen Leuten abzugrenzen. Deshalb wurde frisiert und onduliert, was die Mähne hergab.

Das Aufhübschen bei Hofe war sogar ein gesellschaftliches Ereignis. In Ankleide- und Frisierzimmern wuselten diverse Friseure und Kammerzofen umher, um Madame möglichst prächtig herzurichten – während sich heute jede Frau wie eine Prinzessin aufhübschen lassen kann.

Ausstellung „Haar – Macht – Lust“ bis 4. Oktober in der Kunsthalle München. Mehr Informationen finden sie hier.