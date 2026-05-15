Sindelfingen soll sauberer und sicherer werden: Dies haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat vorgenommen. Die Polizeiverordnung der Stadt wird deshalb entsprechend angepasst.
15.05.2026 - 14:15 Uhr
Bevor Frank Bechtle vom Polizeirevier Sindelfingen am Dienstag dem Sindelfinger Gemeinderat die Kriminalitäts- und Unfallstatistik für das vergangene Jahr vorstellte, meldete sich der Oberbürgermeister Markus Kleemann zu Wort. „Wir leben in einer sicheren Stadt“, konstatierte er. Und ergänte: „Zum Sicherheitsgefühl der Bürger trägt auch das Thema Sauberkeit bei. Deshalb haben wir eine Sauberkeitsstreife initiiert.“