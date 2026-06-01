Sindelfingen Ärger wegen nächtlichem Lärm - Club Domo ist vorerst geschlossen
Der Club wollte Leben in die Stadt bringen - jetzt ist er nach einem dreiviertel Jahr wieder zu. Unter welchen Bedingungen er wieder öffnen könnte.
Der Club wollte Leben in die Stadt bringen - jetzt ist er nach einem dreiviertel Jahr wieder zu. Unter welchen Bedingungen er wieder öffnen könnte.
Mit einer rauschenden Party hatte der Club Domo im ehemaligen und gleichnamigen Einkaufszentrum am Corbeil-Essonnes-Platz in Sindelfingen im September Eröffnung gefeiert. Kurz darauf musste er schon wieder schließen. Offenbar gab es Beschwerden aus der Nachbarschaft wegen Lärmbelästigung und Missverständnisse, was genau die Stadt genehmigt hatte.