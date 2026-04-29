Mitmach-Stationen für die ganze Familie, geöffnete Läden und der beliebte WerkStadt-Lauf: Am Wochenende 2. und 3. Mai ist bei „Sindelfingen blüht auf“ wieder eine Menge geboten.
Mit „Sindelfingen blüht auf“ erwartet Besucherinnen und Besucher der Innenstadt am 2. und 3. Mai ein Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag. Von 9 bis 16 Uhr am Samstag werden in der Unteren Vorstadt, der Kleinen Mercedesstraße und der Poststraße zahlreiche Aktionen und Mitmach-Stationen für die ganze Familie geboten: Auf die kleinen Besucherinnen und Besucher warten das Spielmobil, eine Hüpfburg sowie Kinderschminken. Ein Ballonkünstler und das Sindi-Maskottchen sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Wer sich kreativ betätigen will, hat dazu beim Deko-Workshop mit Kati Jordan Gelegenheit. Die DIY-Expertin ist bekannt als „Kati Make It“ und aus TV-Sendungen wie „Kaffee oder Tee“ und „ARD-Buffet“.