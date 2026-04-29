Mitmach-Stationen für die ganze Familie, geöffnete Läden und der beliebte WerkStadt-Lauf: Am Wochenende 2. und 3. Mai ist bei „Sindelfingen blüht auf“ wieder eine Menge geboten.

Mit „Sindelfingen blüht auf“ erwartet Besucherinnen und Besucher der Innenstadt am 2. und 3. Mai ein Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag. Von 9 bis 16 Uhr am Samstag werden in der Unteren Vorstadt, der Kleinen Mercedesstraße und der Poststraße zahlreiche Aktionen und Mitmach-Stationen für die ganze Familie geboten: Auf die kleinen Besucherinnen und Besucher warten das Spielmobil, eine Hüpfburg sowie Kinderschminken. Ein Ballonkünstler und das Sindi-Maskottchen sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Wer sich kreativ betätigen will, hat dazu beim Deko-Workshop mit Kati Jordan Gelegenheit. Die DIY-Expertin ist bekannt als „Kati Make It“ und aus TV-Sendungen wie „Kaffee oder Tee“ und „ARD-Buffet“.

Oberbürgermeister Markus Kleemann verteilt von 10 bis 11 Uhr gemeinsam mit dem Team des City-Marketing Sindelfingen Blumengrüße auf dem Planiedreieck – solange der Vorrat reicht. Das Projektteam „Sanierung Tiefgarage Marktplatz“ informiert an einem Infostand auf dem Wochenmarkt über die Baumaßnahme und beantwortet Fragen. Zusätzlich lädt ein Glücksrad mit attraktiven Preisen zum Mitmachen ein.

Rund um das „Post-/VoBa-Areal“ laden die DRK-Ortsvereine Sindelfingen und Maichingen, der DRK Ortsverein Magstadt, DRK Sindelfingen – Rettungshunde, DLRG Ortsgruppe Sindelfingen und Abteilung Sindelfingen der Feuerwehr zum „Reanimationstag“ ein. Von 10 bis 16 Uhr informieren die Rettungskräfte über lebensrettende Maßnahmen und geben praktische Einblicke in das Thema Reanimation.

Verkaufsoffener Sonntag und WerkStadt-Lauf am 3. Mai

Der verkaufsoffene Sonntag am 3. Mai lädt zum Bummeln in die Innenstadt ein: Zahlreiche Geschäfte öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Auf dem Marktplatz finden die Besucherinnen und Besucher das Glücksrad des City-Marketings mit attraktiven Preisen, darunter Sindelfinger Stadtgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro – solange der Vorrat reicht. Die Stadtgutscheine sind ausschließlich am verkaufsoffenen Sonntag einlösbar.

„Mit ‚Sindelfingen blüht auf‘ und dem verkaufsoffenen Sonntag schaffen wir ein Angebot, das möglichst viele Menschen anspricht – mit Aktionen für Familien, Mitmachangeboten und einem abwechslungsreichen Programm in der ganzen Innenstadt. Es freut mich, dass sich erneut viele Partner einbringen und das Event gemeinsam mit uns gestalten“, sagt Hanno Kreuter, Geschäftsführer des City-Marketing Sindelfingen.

Wo in der Innenstadt was geboten ist. Foto: Stadt Sindelfingen

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag führt der beliebte WerkStadt-Lauf durch die Stadtmitte: Der Startschuss für den City-Marketing-Lauf und den Mercedes-Benz-Lauf fällt um 11 Uhr am Tor 3 des Mercedes-Benz Werks Sindelfingen. Der Handicap-Lauf über 500 Meter beginnt um 13 Uhr. Die Bambini sowie Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersgruppen gehen ab 14 Uhr an den Start. Weitere Informationen zum WerkStadt-Lauf finden Interessierte unter www.eventservice-stahl.de.

Im Stern-Center stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung

Während des „Sindelfingen blüht auf“-Wochenendes stehen im Stern-Center kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Tiefgarage Marktplatz ist am Sonntag, 3. Mai, nicht zugänglich.