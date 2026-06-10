Das für den 14. Juni geplante Public Viewing in der Stadthalle Sindelfingen wurde kurzfristig abgesagt. Ebenfalls die beiden weiteren Deutschland-Spiele.

Eigentlich sollte es ein Abend voller Emotionen, Jubel und gemeinsamer Fußballstimmung werden – denn am Sonntag hat die Deutsche Fußballnationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, USA und Mexiko. Doch daraus wird nichts. Das geplante Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft in der Stadthalle Sindelfingen wurde abgesagt. Die Übertragung des Spiels Deutschland gegen Curacao sowie die anderen Deutschland-Spiele finden somit nicht statt.

Wie aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Böblingen sowie auf der Homepage des Veranstalters, des Congress Centers Böblingen Sindelfingen zu entnehmen ist, konnte die Durchführung der Veranstaltung unter den vorgesehenen Rahmenbedingungen nicht gewährleistet werden. Ausschlaggebend seien vor allem logistische und organisatorische Herausforderungen gewesen, die eine Umsetzung in der geplanten Größenordnung verhindert hätten, heißt es auf der Homepage des Veranstalters.

Organisatorische Gründe führen zu Absage

Ursprünglich war vorgesehen, die drei Vorrundenspiele der Deutschen Fußballnationalmannschaft in der Stadthalle auf Großleinwand zu übertragen. Besucherinnen und Besucher sollten dabei von moderner Bild- und Tontechnik sowie klimatisierten Räumen profitieren, um ein komfortables Fußballerlebnis zu genießen, hieß es in der Ankündigung vor ein paar Wochen. Der Vorverkauf der Tickets zum Preis von rund 30 Euro, inklusive eines Verzehrgutscheins von 15 Euro pro Besucher, war bereits in vollem Gang.

Ob ein Ersatztermin oder eine alternative Public-Viewing-Veranstaltung geplant ist, ist bislang nicht bekannt. Damit entfällt eine der erwarteten größeren Fußballübertragungen im Kreis Böblingen.