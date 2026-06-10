Das für den 14. Juni geplante Public Viewing in der Stadthalle Sindelfingen wurde kurzfristig abgesagt. Ebenfalls die beiden weiteren Deutschland-Spiele.
10.06.2026 - 13:54 Uhr
Eigentlich sollte es ein Abend voller Emotionen, Jubel und gemeinsamer Fußballstimmung werden – denn am Sonntag hat die Deutsche Fußballnationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, USA und Mexiko. Doch daraus wird nichts. Das geplante Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft in der Stadthalle Sindelfingen wurde abgesagt. Die Übertragung des Spiels Deutschland gegen Curacao sowie die anderen Deutschland-Spiele finden somit nicht statt.