Sindelfingen Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant
Die Sanierung des Sindelfinger Kunst- und Medienzentrums kostet trotzdem fast 30 Millionen Euro. Es wird aber ein wenig dauern, bis das Gebäudeensemble in neuem Glanz erstrahlt.
Die Sindelfinger Galerie, das Oktogon und die Stadtbibliothek, zusammengefasst neuerdings Kunst- und Medienzentrum (KMZ) genannt, steht zwar komplett unter Denkmalschutz, ist aber baulich in einem schlechten Zustand. Durch eine Sanierung soll die langfristige Nutzung des einzigartigen Ensembles vis-à-vis vom Rathaus gesichert und so die Sindelfinger Innenstadt attraktiver werden. Mit rund 29,5 Millionen Euro Kosten rechnen die Verantwortlichen einschließlich der Außenanlagen. Eine mögliche Förderung im Rahmen des Landesanierungsprogramms stellte die Verwaltung in der Sitzung des Technik- und Umweltausschusses vor Kurzem in Aussicht.