 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant

Sindelfingen Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant

Sindelfingen: Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant
1
Das Gebäudeensemble befindet sich direkt gegenüber den neuen Rathauses und oberhalb des Marktplatzes. Foto: Stefanie Schlecht

Die Sanierung des Sindelfinger Kunst- und Medienzentrums kostet trotzdem fast 30 Millionen Euro. Es wird aber ein wenig dauern, bis das Gebäudeensemble in neuem Glanz erstrahlt.

Die Sindelfinger Galerie, das Oktogon und die Stadtbibliothek, zusammengefasst neuerdings Kunst- und Medienzentrum (KMZ) genannt, steht zwar komplett unter Denkmalschutz, ist aber baulich in einem schlechten Zustand. Durch eine Sanierung soll die langfristige Nutzung des einzigartigen Ensembles vis-à-vis vom Rathaus gesichert und so die Sindelfinger Innenstadt attraktiver werden. Mit rund 29,5 Millionen Euro Kosten rechnen die Verantwortlichen einschließlich der Außenanlagen. Eine mögliche Förderung im Rahmen des Landesanierungsprogramms stellte die Verwaltung in der Sitzung des Technik- und Umweltausschusses vor Kurzem in Aussicht.

 

Eine reine Techniksanierung der Stadtbibliothek, der städtischen Galerie und des Oktogons samt dem Oberlicht- und Schubartsaal stand bereits vor sechs Jahren auf der Agenda des Gemeinderats und wurde damals mit rund 9,6 Millionen Euro beziffert. Doch durch den deutlich zu niedrig angesetzten Baukostenindex seien schon 2019 eher 16,7 Millionen Euro realistisch gewesen, so die Stadtverwaltung. Hinzu kommen umfassendere Bestandseingriffe in die Technik, die energetischen Anforderungen, wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem ganzen Gebäude, und die besonderen Herausforderungen des Denkmalschutzes.

Und da wären noch in den jetzt vorgestellten aktualisierten Planungen neben den allgemein gestiegenen Baukosten unter anderem zusätzliche Flächen für die Verbindung zwischen der Galerie und der Stadtbibliothek sowie die Verlegung und Erneuerung der Aufzüge, um auch bislang für Menschen mit Einschränkungen nicht erreichbare Bereiche, wie das Obergeschoss der Bücherei, barrierefrei zugänglich zu machen. „Uns liegt das ganze Ensemble sehr am Herzen“, betonte die Grünen-Stadträtin Sabine Kober und sprach damit auch für die meisten Kolleginnen und Kollegen im Gremium. „Heute ist ein Freudentag“, jubilierte gar die SPD-Frau Sabine Duffner angesichts der vorgestellten Vorplanung mit weiterentwickeltem Nutzungskonzept. Sieht dieses doch unter anderem die Schaffung eines zentralen Eingangs mit attraktivem Foyer und öffentlicher Gastronomie vor.

Unsere Empfehlung für Sie

Sindelfingen: Ein Kunst- und Medienzentrum für Kinder

Sindelfingen Ein Kunst- und Medienzentrum für Kinder

Mit der geplanten Sanierung der städtischen Galerie und der Stadtbibliothek schärft Sindelfingen sein Profil als kinder- und jugendfreundlich. Die Kinderfilmakademie Sim TV zieht ein, der Komplex wird zum Anlaufpunkt für junge Leute.

Wegen seiner Lage und seiner Dimensionen wurde das Oktogon als markantes Eingangselement und Verteiler für alle Gebäudeteile identifiziert. Die Planung sieht vor, die Gebäude baulich miteinander zu verbinden und die Besucherinnen und Besucher über den gemeinsamen, neuen Haupteingang des Oktogons zu empfangen. Von hier aus sind alle öffentlichen Bereiche barrierefrei erreichbar. Gegenüber dem aktuellen Zustand weisen die Gebäude des KMZ künftig mit multifunktional nutzbaren Räumen, einem „Maker Space“ (Werkstatt) und einem großen und vielfältigen Angebot an Einzel- und Gruppenarbeits- und Lernplätzen ein besseres Raumangebot für alle auf.

Zwei bis drei Jahre Bauzeit

Im Auge behalten werden müssten trotz allem die Kosten. „Eine gute Projektsteuerung ist das A und O“, appellierte der CDU-Rat Walter Arnold an die Verwaltung. „Wir versuchen, günstig und zügig zu sanieren“, unterstrich Baubürgermeisterin Corinna Clemens. Einsparpotenziale könnten gemeinsam in der anstehenden Gemeinderatsklausur ausgelotet werden. Auch was Interimsmaßnahmen während der Komplettschließung der auf zwei bis drei Jahre taxierten Bauzeit angeht, die im Kostenrahmen bislang noch gar nicht enthalten sind. „Wir wollen keine Lösungen mit Goldrand“, versprach Kulturamtsleiter Markus Nau und stellte zwar ein Vollprogramm der Bibliothek, aber eine kostengünstige Einlagerung der Kunstwerke und sonstigen Ausstattung in Aussicht. Vergabebeschlüsse für die Arbeiten seien frühestens 2027 realistisch. Bis dahin sollen außerdem die Sindelfinger Bürgerinnen und Bürger bei einem Infotag mehr über die Maßnahme erfahren.

Weitere Themen

Sindelfingen: Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant

Sindelfingen Kunst- und Medienzentrum für 30 Millionen Euro geplant

Die Sanierung des Sindelfinger Kunst- und Medienzentrums kostet trotzdem fast 30 Millionen Euro. Es wird aber ein wenig dauern, bis das Gebäudeensemble in neuem Glanz erstrahlt.
Von Holger Schmidt
Zwischen Bosch und Autobahn: Strom für 26 000 Haushalte: Sechs Windräder für Renningen?

Zwischen Bosch und Autobahn Strom für 26 000 Haushalte: Sechs Windräder für Renningen?

Die Stadt will mit den Stadtwerken Tübingen und einem Investor erkunden, ob sich der Bau der Windkraftanlagen lohnt. Jetzt entscheidet sich, ob der Vertrag zustande kommt.
Von Ulrike Otto
Arzneimittelmangel in Böblingen: Diese Medikamente sind aktuell knapp

Arzneimittelmangel in Böblingen Diese Medikamente sind aktuell knapp

Immer wieder fehlen in Apotheken diverse Arzneimittel. So auch im Kreis Böblingen. Welche Auswirkungen das hat und wie Apotheken und Kliniken damit umgehen.
Von Veronika Andreas
Nach Unfall bei Herrenberg: Von flüchtigem Fahrer fehlt bislang jede Spur

Nach Unfall bei Herrenberg Von flüchtigem Fahrer fehlt bislang jede Spur

Der Fahrer hatte das Unfallauto und seine verletzte Beifahrerin zurückgelassen. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen vorgeht.
Von Anke Kumbier
Tobias Becker Bigband in Böblingen: Überzeugender Erfolg beim Heimspiel

Tobias Becker Bigband in Böblingen Überzeugender Erfolg beim Heimspiel

Die Tobias Becker Bigband gewinnt in der AEG-Aula ihr Publikum und generiert neue Fans. Bewusst hatte der Bandleader als Auftrittsort die Wiege seines Erfolgs gewählt.
Von Bernd Epple
Bahnhof Böblingen: Trickdiebe erbeuten Geldbeutel

Bahnhof Böblingen Trickdiebe erbeuten Geldbeutel

Ein Diebes-Duo hat am Wochenende am Böblinger Bahnhof sein Unwesen getrieben. Sie tricksten Reisende aus und stahlen deren Geldbeutel.
Von Rebecca Baumann
Unfall bei Heimsheim: Mit 1,8 Promille: Mann fährt betrunken in eine Böschung

Unfall bei Heimsheim Mit 1,8 Promille: Mann fährt betrunken in eine Böschung

Ein 23-Jähriger verliert mit seinem Auto die Kontrolle. Er kommt zwischen Heimsheim und Perouse von der Straße ab. Verletzt wird er nicht, muss aber seinen Führerschein abgeben.
Von Nathalie Mainka
Herrenberg: Diebe werfen Schaufensterscheibe ein

Herrenberg Diebe werfen Schaufensterscheibe ein

Ein lautes Klirren hallte in der Nacht zu Sonntag durch die Herrenberger Altstadt. Unbekannte Täter hatten eine Schaufensterscheibe eingeworfen und bedienten sich an der Auslage.
Von Rebecca Baumann
Telefonbetrug im Strohgäu: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten tausende Euro

Telefonbetrug im Strohgäu Falsche Bankmitarbeiter erbeuten tausende Euro

In Korntal-Münchingen und in Gerlingen sind eine 44-Jährige und ein 88-Jähriger Telefonbetrügern zum Opfer gefallen.
Von Elisa Wedekind
Störung in Dettenhausen: Schönbuchbahn steht wieder still

Störung in Dettenhausen Schönbuchbahn steht wieder still

Am Montag ist die Schönbuchbahn wieder ausgefallen. Wann sie den Betrieb wieder aufnimmt, ist ungewiss.
Von Ulrich Stolte
Weitere Artikel zu Sindelfingen Sanierung
 