Die Tribute-Band True Collins liefert ein mitreißendes Konzert und begeistert rund 3000 Besucher auf dem Sindelfinger Marktplatz. Auch das Thema Müll hinterlässt weniger Spuren.

Ulrich Köppen 08.08.2024 - 14:06 Uhr

Es gibt ein lateinisches Stichwort aus dem 16. Jahrhundert, das lautet: „Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“, zu Deutsch: „Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen.“ Rockmusik galt als der Untergang der abendländischen Kultur. Rock ’n’ Roll galt seit den fünfziger Jahren, etwa im amerikanischen Rundfunk, als ein Stichwort für gewisse körperliche Aktivitäten etwa auf der Matratze. Was würden sich die damaligen Kulturkritiker und Sittenwächter die Augen reiben, wenn sie Rockkonzerte wahrnehmen könnten, wie sie nun seit einigen Jahren auf dem Sindelfinger Marktplatz stattfinden.