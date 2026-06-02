Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Maichingen schwer verletzt worden bei einem Zusammenstoß mit einem LKW.

Böblingen: Carola Stadtmüller (cas)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr im Sindelfinger Teilort Maichingen gekommen. Ein 30-Jähriger ist bei dem Unfall schwer verletzt worden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Ford-Fahrer war die August-Lämmle Straße in Richtung Adalbert-Stifter-Straße gefahren – und hatte dabei mutmaßlich den LKW eines 51-Jährigen übersehen, der Vorfahrt hatte und aus Richtung Darmsheimer Straße kommend die Johann-Peter-Hebel-Straße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße fuhr.

 

Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander. Durch den Zusammenstoß kam der Ford Ka zunächst ins Schleudern, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Hierdurch erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Ford war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.