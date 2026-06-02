Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Maichingen schwer verletzt worden bei einem Zusammenstoß mit einem LKW.

Carola Stadtmüller 02.06.2026 - 16:16 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr im Sindelfinger Teilort Maichingen gekommen. Ein 30-Jähriger ist bei dem Unfall schwer verletzt worden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Ford-Fahrer war die August-Lämmle Straße in Richtung Adalbert-Stifter-Straße gefahren – und hatte dabei mutmaßlich den LKW eines 51-Jährigen übersehen, der Vorfahrt hatte und aus Richtung Darmsheimer Straße kommend die Johann-Peter-Hebel-Straße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße fuhr.