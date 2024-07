Unbekannte haben sich auf einem öffentlichen Stellplatz bei Sindelfingen an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

mbo 27.07.2024 - 15:14 Uhr

Ein Wohnmobil haben Diebe zwischen Dienstag, 23. Juli, und Freitag, 26. Juli, von einem Stellplatz bei Sindelfingen gestohlen. Dabei handelt es sich um ein graues Fahrzeug der Marke KNAUS „Boxstar“ mit Böblinger Zulassung. Es war in der Nähe des Sommerhofenparks in der Seestraße abgestellt. Das Wohnmobil weist laut Polizei einen auffälligen Unfallschaden vorne links an der Fahrerseite sowie einen durchgehenden Kratzer an der Beifahrerseite auf. Der Wert wird auf 56.000 Euro geschätzt.