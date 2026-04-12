Sindelfingen und Herrenberg Zwei Städte aus dem Kreis wollen eigenes Nummernschild
Leonberg hat es schon, Böblingen sowieso. Nun bekräftigen auch Sindelfingen und Herrenberg ihren Wunsch, ein eigenes Nummernschild-Kürzel zu bekommen.
Leonberg hat es schon, Böblingen sowieso. Nun bekräftigen auch Sindelfingen und Herrenberg ihren Wunsch, ein eigenes Nummernschild-Kürzel zu bekommen.
Bis auf Leonberg führen alle Städte und Gemeinden im Kreis Böblingen das Nummernschild BB. Wie die Leonberger, die seit einigen Jahren auf Wunsch hin mit dem früher schon geltenden LEO-Nummernschild umherfahren können, hätten mit Sindelfingen und Herrenberg zwei weitere Städte aus dem Kreis eine eigene Kennung. Während Sindelfingen sich für SFI aussprechen würde, könnte Herrenberg HBG bekommen.