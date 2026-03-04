Sindelfinger Mordprozess: Nach zwei Flaschen Wodka „aggressiv, als ob er in den Kampf ziehen wollte“

Auch am dritten Tag des Sindelfinger Mordprozesses hat sich der Angeklagte nicht zum Tatvorwurf geäußert. Die Richter haben daher versucht, sich aus Zeugenaussagen von Freunden und Bekannten der getöteten 38-jährigen Frau ein Bild von ihrem Leben und ihren letzten Tagen zu machen. Angeklagt ist ein 46-jähriger Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, seine ehemalige Bekannte am 23. Februar vergangenen Jahres im Wald in der Nähe des Sindelfinger Mönchsbrunnens heimtückisch ermordet zu haben und die Leiche in einem 46 Zentimeter breiten und 50 Zentimeter hohen Amphibiendurchlass versteckt zu haben. Er habe die Frau auf ihrem Heimweg von der Arbeit im Restaurant der Sindelfinger Schützengilde abgepasst, sie von ihrem E-Scooter gezogen und durch Gewalt gegen den Hals getötet. Ihre Leiche wurde erst drei Monate später von Waldarbeitern gefunden.