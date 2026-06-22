Der Sindelfinger Wochenmarkt muss umziehen - vom Marktplatz und dem Beginn der Planie dieselbe Straße weiter nach oben. Ab Dienstag, 23. Juni, dürfen sich Metzger, Bäcker, Obst- oder Feinkostverkäufer wenige hundert Meter die Planiestraße hoch in Richtung Lange Gasse mit neuen Standorten begnügen. Der Umzug ist nötig, da am eigentlichen Bestimmungsort, dem Marktplatz, der zweite Bauabschnitt für die Tiefgaragen-Sanierung beginnt. Dafür werden der unterirdische Parkraum und seine Zufahrt, die Spindel, für voraussichtlich drei Monate gesperrt.

Viele Marktbeschicker treibt kurz vor dem ersten Verkaufstag am neuen Platze die Ungewissheit um, wie sich der Standortwechsel auf die Kundenzahlen auswirken wird. „Wir müssen schauen, wie es wird. Jetzt heißt es: Erstmal alles auf uns zukommen lassen“, so die Verkäuferin im Wagen des Maichinger Bäckers Frank. Ähnlich äußert sich der Vertreter des Stuttgarter Feinkosthändlers Maulicks: „Wir müssen sehen.“ Und der Verkäufer im Stand von Metzger Fischer befürchtet sogar eine „wesentliche Verschlechterung“. Bis mindestens Frühjahr 2027 soll die neue Aufstellung gelten.

Marktbeschicker kritisieren Wegfall vieler Parkmöglichkeiten

Weshalb aber herrscht so großer Pessimismus unter den Marktbeschickern? Als Hauptgrund wird die monatelange Sperrung der Tiefgarage und damit verbunden die verringerte Anzahl an Parkmöglichkeiten rund um die Planie genannt. „Wenn die Tiefgarage geschlossen ist, wird es mit dem Parken noch schwieriger. Dann habe ich die Befürchtung, dass nur noch die Mobilen kommen. Ältere gehen dann doch schnell zum Aldi, wo sie mit dem Auto hinfahren können“, sagt ein Verkäufer des Käsestands Widmann. Auch ein Fleischwarenhändler fürchtet um sein Geschäft: „Für weniger mobile Kunden sehe ich Probleme. Meiner Ansicht nach ist die Parklösung nicht ausreichend.“

Der Sindelfinger Wochenmarkt kurz vor der erneuten Neuaufstellung: Mit der Komplettsperrung der Tiefgarage gibt es vom 23. Juni an keine Verkaufsstände mehr auf dem Marktplatz. Foto: Martin Dudenhöffer

Seit Donnerstag, 18. Juni, ist die Tiefgarage nun vollständig gesperrt. Zu den verringerten Parkmöglichkeiten erklärte die Stadt in einer Pressemitteilung vergangene Woche: „Durch die Verlagerung in die Planiestraße entfallen an Markttagen die dortigen Parkplätze. Als Ausgleich stehen in unmittelbarer Nähe zusätzliche Stellplätze zur Verfügung - unter anderem im Bereich Schweppelesgässle/Untere Torgasse sowie im Bereich Stadthalle. Ab Mitte/Ende Juli kommen voraussichtlich weitere Parkmöglichkeiten auf dem Post-/VoBa-Areal hinzu. Darüber hinaus bietet das Stern-Center kostengünstige und sehr gut erreichbare Stellplätze.“

Zeitslots für Anlieferung und Abbau auf Markt zu knapp?

Doch nicht nur fehlende Autostellplätze lösen bei den Beschickern Sorge aus, sondern auch die Regelungen bei Anlieferung am Morgen und der Abbau am Mittag. Vereinbart sind klar definierte Zeitslots für jeden Standbetreiber. Der Maulick-Mitarbeiter hält das zwischen Marktbeschickern und Stadt entwickelte Planungsgerüst für wackelig: „Es muss nur mal ein Unfall oder ein Stau aufkommen“ und es könnte knapp werden mit dem Zeitfenster. Was passiert dann? Denn durch sein verspätetes Ankommen könnte er diejenigen, die gerade anliefern mit Autos und Lastern, behindern.

Ein Verkäufer des Obst- und Gemüsestands berichtet eineinviertel Jahre nach Einführung der aktuellen Aufstellung von einem Verlust der Kundschaft um 40 Prozent. Mit Blick auf die nächste große Veränderung bringt der Verkäufer sogar ein Teilrückzug seines Stands ins Spiel: „Wir sind dreimal die Woche hier. Die Bedingungen sind aber schwierig. Wir werden überlegen, ob vielleicht der Donnerstag als Marktverkaufstag irgendwann einmal wegfallen könnte.“

Die Stadt preiste kritische Rückmeldungen bei ihren Planungen seinerzeit offenbar bereits ein. In ihrer Presseerklärung schrieb das Rathaus: Die Aufstellung wurde in enger Abstimmung entwickelt und ermöglicht die Fortführung des Wochenmarkts während der Bauarbeiten. Die Stadt wird die neue Aufstellung mit den Marktbeschickern begleiten und bei Bedarf Optimierungen vornehmen.“

Perspektiven für den Sindelfinger Wochenmarkt

Hätte es bessere Lösungen für die notwendige Verlagerung gegeben? Die Beschicker vom Donnerstag würden dies bejahen. „Es wäre schön gewesen, wenn wir auf den Grünen Platz hätten gehen können“, sagt die Bäckereiverkäuferin. Auch andere hätten sich den Platz zwischen Mercedes-, Garten- und Planiestraße gewünscht. Der Verkäufer des Käsestands gibt zu bedenken: „Das hätte platzmäßig nicht ausgereicht. Dann hätten wir uns räumlich aufteilen müssen. Das wäre auch keine gute Lösung gewesen.“ Die Stadt wollte den Markt vollständig und zusammenhängend lassen. Nur durch eine Verlagerung als Ganzes in die Planie könne dies gewährleistet werden.

Bis für Wochenmarktkunden und -verkäufer wieder der Alltag einkehrt, dürften noch rund drei Jahre vergehen. Wie die Stadt in ihrer Pressemitteilung am 17. Juni erklärte, könne der Markt „perspektivisch nach dem Abbruch des Postgebäudes und der Wiederherstellung einer nutzbaren Oberfläche auf das Post-/VoBa-Areal verlegt werden“. Voraussichtlich 2029, wenn alle Bauarbeiten abgeschlossen sein sollten, ziehe der Wochenmarkt an seinen angestammten Standort zurück.

Tiefgarage und Wochenmarkt

Bauabschnitte

Derzeit läuft die zweite Bauphase der Sanierung der in die Jahre gekommenen Tiefgarage. Dazu werden Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich des Planiedreiecks und der Spindel sowie ab September auch auf dem unteren Marktplatz eingerichtet. Im Juli soll ein Teil der Marktplatzfläche wieder zugänglich sein, sodass auch „Sindelfingen rockt“ stattfinden kann.

Markttage

Der Sindelfinger Wochenmarkt findet am Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Marktzeiten von April bis September sind von 7 bis 13.30 Uhr, von 23. Juni an in der Planie.