Der Sindelfinger Wochenmarkt muss umziehen - vom Marktplatz und dem Beginn der Planie dieselbe Straße weiter nach oben. Ab Dienstag, 23. Juni, dürfen sich Metzger, Bäcker, Obst- oder Feinkostverkäufer wenige hundert Meter die Planiestraße hoch in Richtung Lange Gasse mit neuen Standorten begnügen. Der Umzug ist nötig, da am eigentlichen Bestimmungsort, dem Marktplatz, der zweite Bauabschnitt für die Tiefgaragen-Sanierung beginnt. Dafür werden der unterirdische Parkraum und seine Zufahrt, die Spindel, für voraussichtlich drei Monate gesperrt.