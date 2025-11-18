Andrea Ikker hat als Schülerin mit der Sinfonietta Waiblingen gespielt und später als Flötistin Karriere gemacht. Nun kehrt sie für zwei Adventskonzerte ins Remstal zurück.
18.11.2025 - 13:00 Uhr
Für ihre zwei Aventskonzerte am 6. und 7. Dezember in der Waiblinger Michaelskirche hat sich die Sinfonietta Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) dieses Mal eine Solistin ins Boot geholt, mit der sie eine langjährige Freundschaft verbindet. Die in Schorndorf aufgewachsene Andrea Ikker stand schon als 13-Jährige mit dem Orchester auf der Bühne und ist danach immer wieder bei Sommer- und Adventskonzerten aufgetreten.