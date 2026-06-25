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  6. Witziger Zirkusabend voller Pannen und Musik

Sinfonietta Waiblingen Witziger Zirkusabend voller Pannen und Musik

Sinfonietta Waiblingen: Witziger Zirkusabend voller Pannen und Musik
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Beim Sommerkonzert der Sinfonietta Waiblingen dreht sich alles um einen verpeilten Zirkusdirektor und eine chaotische Show. Mitwirkende sind der Chor der Rinnenäckerschule und der Unterstufenchor des Salier-Gymnasiums. Foto: privat

Ein chaotischer Zirkusdirektor sorgt in den Sommerkonzerten der Sinfonietta Waiblingen für Unterhaltung. Beim Musical „Zirkus Furioso“ wirken auch zwei Schülerchöre mit.

Wo ist der Tiger, warum will der Bär nicht auftreten – und ist das hier wirklich die größte Seifenblase der Welt? Das vergnügliche Musical „Zirkus Furioso“ steht dieses Mal im Mittelpunkt der Sommerkonzerte der Sinfonietta Waiblingen an den Sonntagen, 12. und 19. Juli. Die Leitung hat Margret Urbig. Doch nicht nur Kinder kommen dabei auf ihre Kosten: Auch für Erwachsene hat das Programm einiges zu bieten.

 

Zum Auftakt erklingt der Marsch aus der Jazz-Suite Nr. 2 von Dmitri Schostakowitsch. Der avantgardistische Komponist, der unter Stalin als „Volksfeind“ abgestempelt war, zeichnete eine Karikatur heroischer Marschmusik, wie sie bei der sowjetischen Führung beliebt war. Die knalligen Blechstöße im Finale klingen nicht nach Militär, sondern nach Zirkus. Eine gute Einstimmung auf das Musical „Zirkus Furioso“, bei dem der Chor der Rinnenäckerschule und der Unterstufenchor des Salier-Gymnasiums mitwirken und das im Mittelpunkt des Programms steht.

Von Katastrophe zu Katastrophe

Es handelt von einem Zirkusdirektor namens Leo Pimpelmoser, der ohne seine verschwundene Assistentin komplett verloren ist und von einer Katastrophe in die nächste schlittert. Der Tiger macht sich davon, der Bär verweigert den Auftritt – doch dank der rettenden Idee des Dummen August geht es dann doch gut aus. Die witzige Geschichte von Babette Dieterich verbindet der Komponist Peter Schindler mit einem abwechslungsreichen Musikmix – vom Marsch über Rumba und Walzer bis zu Swing.

Prolog und Galopp aus der Suite „Die Komödianten“ von Dmitri Kabalevsky gingen aus seiner Bühnenmusik zu einem Kindertheaterstück hervor. Die fröhlichen Ohrwurm-Melodien mit viel Tempo gehören weltweit zu den beliebtesten Orchesterzugaben. Den schwungvollen Abschluss bildet der Tanz Nr. 7 aus den Slawischen Tänzen op. 72 von Antonín Dvořák. Die Stücke, die ursprünglich für Klavier zu vier Händen komponiert wurden, erlangten schon kurz nach ihrer Veröffentlichung 1878 enorme Popularität.

Die Konzerte beginnen am Sonntag, 12. Juli, und am Sonntag, 19. Juli, jeweils um 17 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen. Karten kosten für Zuschauer ab 18 Jahren zehn Euro, für Zuschauer ab drei Jahren fünf Euro. Sie sind unter anderem erhältlich im Weltladen Waiblingen, in der Buchhandlung Taube, der Engel-Apotheke am Danziger Platz sowie auf der Internetseite des Orchesters unter www.stown.de/abteilung/sinfonietta-waiblingen. Der Abendkassenzuschlag beträgt drei beziehungsweise zwei Euro.

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