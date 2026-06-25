Sinfonietta Waiblingen Witziger Zirkusabend voller Pannen und Musik
Ein chaotischer Zirkusdirektor sorgt in den Sommerkonzerten der Sinfonietta Waiblingen für Unterhaltung. Beim Musical „Zirkus Furioso“ wirken auch zwei Schülerchöre mit.
Ein chaotischer Zirkusdirektor sorgt in den Sommerkonzerten der Sinfonietta Waiblingen für Unterhaltung. Beim Musical „Zirkus Furioso“ wirken auch zwei Schülerchöre mit.
Wo ist der Tiger, warum will der Bär nicht auftreten – und ist das hier wirklich die größte Seifenblase der Welt? Das vergnügliche Musical „Zirkus Furioso“ steht dieses Mal im Mittelpunkt der Sommerkonzerte der Sinfonietta Waiblingen an den Sonntagen, 12. und 19. Juli. Die Leitung hat Margret Urbig. Doch nicht nur Kinder kommen dabei auf ihre Kosten: Auch für Erwachsene hat das Programm einiges zu bieten.