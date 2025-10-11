Von Cher bis zu den Backstreet Boys: Beim Singalong im Kulturquartier des Proton Stuttgart steht der Spaß am gemeinsamen Singen im Vordergrund. Was sagen die Gäste zum Mitsingkonzert?
11.10.2025 - 12:53 Uhr
Kaum erklingt der erste Ton, ist die Stimmung sofort elektrisiert: Hände schnellen in die Luft, Hüften wiegen sich im Takt und Stimmbänder sind längst warmgesungen. Das Proton Stuttgart wird zu einem einzigen, mitreißenden Klangkörper. Sofort ist klar: Heute Abend wird gemeinsam gesungen - laut, schief, aber aus vollem Herzen.