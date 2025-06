Am Tag nach dem Güterzugunfall in Singen am Bodensee gibt es erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr. Auch Verbindungen ab Stuttgart sind betroffen.

red/dpa/lsw 04.06.2025 - 08:10 Uhr

Einen Tag nach dem Güterzugunfall in Singen am Bodensee ist der Bahnverkehr in der Region nach wie vor unterbrochen. Ausfälle und Behinderungen gibt es auch im Fernverkehr von Stuttgart zum Bodensee. Wann der Zugverkehr wieder läuft, dazu konnte eine Bahnsprecherin am Morgen noch nichts sagen. „Wir können noch keine Prognose geben.“ Wie viele Reisende und Pendler betroffen sind, sei nicht bekannt.