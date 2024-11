Die jungen und jugendlichen Sängerinnen und Sänger der Echterdinger „Singen bewegt“-Chöre sind auf den Geschmack der großen Auftritte gekommen: Im Sommer waren sie in der Mannheimer-SAP-Arena mit 6000 anderen singfreudigen Kindern und Jugendlichen.

Wenn sie jetzt an diesem Montag um 17.30 Uhr auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt im Innenhof des Alten Schlosses auftreten, dann sind es nicht ganz so viele, etwa 100, so die Dirigentin Corinna Reuter. Dafür haben sie aber mehr Gelegenheit, ganz auf sich aufmerksam zu machen, und das ziemlich ausgiebig: Eine gute Stunde Programm wird da erwartet. Und damit dies die Minis im Mini-Chörle, die Kinder im Kinder-Chörle und die Singing Teens nicht alleine bewerkstelligen müssen, sind zur Verstärkung der Chor der Lindenschule Ostfildern sowie der Kinderchor Nepasch von der evangelischen Kirchengemeinde Nellingen, der Parksiedlung und des Scharnhauser Parks mit von der Partie, die ebenso von Corinna Reuter betreut werden.

Auftritt an einem besonderen Ort

Für die Kinder und Jugendlichen ist es das erste Mal, dass sie in diesem Rahmen auftreten. Reuter selbst weiß aus eigener Gesangserfahrung in einem anderen Chor, was es bedeutet, an diesem besonderen Ort mit seiner besonderen Atmosphäre aufzutreten. „Die Chöre werden hier abwechselnd auftreten“, so Reuter, „eine Stunde am Stück zu singen, das ist in dem Alter doch noch etwas zu anstrengend“. Beim Programm selbst geht es ebenfalls sehr abwechslungsreich zu: „Natürlich gibt es ein paar klassische Weihnachtslieder“, so Reuter, „aber es sind auch viele modernere Weihnachtslieder dabei. Da geht es um die Themenkreise Nächstenliebe, Frieden, generell um die Botschaft, Licht ins Dunkel zu bringen.“ Da sind also Lieder zur Adventszeit, die vielleicht von der Melodie her nicht allen vertraut sind, die inhaltlich gut verständlich aber ganz gut in diese weihnachtliche Zeit passen. Schließlich will ja hier berücksichtigt sein, dass das Auftreten in klassischen Formationen und entsprechendem Rahmen nur ein Aspekt ist, was den Kindern am Mitmachen reizt. Das zeigen die Proben der „Singen bewegt“-Chöre in der Echterdinger Zehntscheuer: Da gibt es schon viel Sang und Klang, aber auch viel Bewegungsdrang. Denn auch das gehört – auf jeden Fall bei den Jüngsten im Kindergartenalter – zum Singen dazu: die Aufgabe, sich zumindest mal für etliche Minuten auf ein Vorhaben zu konzentrieren, auch wenn das nicht immer gerade den ureigensten Interessen entspricht.