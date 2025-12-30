Es ist mehr als ein Brauch, es ist ein Unterwegssein für die gute Sache: zwischen dem 2. und 9. Januar ziehen wieder Sternsinger durch die Stadt. Erstmals besuchen sie auch den VfB.
30.12.2025 - 13:28 Uhr
Kein Jahresbeginn ohne Sternsinger: Unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ ziehen zwischen dem 2. und dem 9. Januar Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige verkleidet durch die Stadt, um Segen zu bringen und Spenden für Altersgenossen in Bangladesch zu sammeln. Am Dreikönigstag, dem 6. Januar, sind die Sternsinger-Gruppen dann in vielen Gemeinden in den Gottesdiensten zu Gast – so auch in der Domkirche St. Eberhard mit Bischof Klaus Krämer.