Chemikalien-Unfall: In einer Firma in Singen treten 250 Liter Schwefelsäure aus. Die Feuerwehr ist stundenlang beschäftigt.

Matthias Kapaun 03.08.2024 - 10:55 Uhr

Etwa 250 Liter Schwefelsäure sind in einem Gebäude einer Firma in Singen (Kreis Konstanz) ausgetreten. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte waren knapp sechs Stunden vor Ort und haben demnach unter anderem die Säure mit Chemikalienbindern aufgenommen.