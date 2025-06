«These Boots Are Made For Walkin'» und der Bond-Song «You Only Live Twice» machten Nancy Sinatra zur Ikone der 60er Jahre. Mit 85 teilt die Tochter von Frank Sinatra scharf gegen Donald Trump aus.

Los Angeles - Sie hat es nicht immer als Segen empfunden, die Tochter einer Legende zu sein. Der weltberühmte Entertainer und Schauspieler Frank Sinatra sei zwar "ein großartiger Vater" gewesen. "Ich habe tolle Sachen an seiner Seite erlebt. Doch es war von Anfang an klar, dass, wenn ich seinen Weg einschlage, es harte Arbeit sein würde, mir einen eigenen Namen zu machen", erzählte US-Sängerin Nancy Sinatra 2021 in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Weiße Stiefel, kurzer Rock

Die Sixties-Ikone, die heute 85 Jahre alt wird, war 1966 aus dem Schatten ihres Vaters herausgetreten. Mit hohen, weißen Stiefeln, einem extrem kurzen Rock und dem rebellischen Song "These Boots Are Made For Walkin'" wurde die damals 25-Jährige über Nacht berühmt. Plötzlich mischte die junge Sängerin die Musikszene auf, wie später Madonna, Lady Gaga oder Billie Eilish.

Nancy-Sinatra-Songs sind inzwischen Klassiker geworden. 2001 sangen Robbie Williams und Nicole Kidman ihr Lied "Somethin' Stupid" nach. Regisseur Quentin Tarantino kramte ihren alten Song "Bang Bang" für den Soundtrack von "Kill Bill" (2003) hervor. Aus ihren Erfolgsjahren schlägt die Sängerin immer noch Kapital, etwa 2013 mit dem Album "Shifting Gears" mit alten, bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen von Balladen wie "As Time Goes By" und "I Can See Clearly Now". 2021 brachte sie das Kompilationsalbum "Start Walkin' 1965-1976" heraus, das die größten Hits ihrer Karriere abdeckte.

Kritik an Donald Trump

Neue Songs nimmt sie schon lange nicht mehr auf, aber rebellisch ist die Promi-Tochter bis heute. Auf der Plattform X stellt sie sich ihren Followern als Mutter, Großmutter und als "stolze Amerikanerin" vor. In ihren Postings nimmt die Aktivistin kein Blatt vor den Mund. "Dies ist keine Präsidentschaft, es ist das Regime eines Egomanen", empörte sich Sinatra Ende Mai über US-Präsident Donald Trump. Täglich verlinkt sie Postings von Trump-Kritikern, prangert soziale Missstände an oder spricht liberalen Anliegen ihre Unterstützung zu.

Immer wieder erinnert sie auch an ihren Vater - "einer der faszinierendsten Männer", die sie je kannte, schrieb die Sängerin Mitte Mai anlässlich seines Todestages auf X. "Die Welt könnte seine Wärme, Güte und seinen wunderbaren Sinn für Humor heute gut gebrauchen. Ich liebe dich, Poppa", fügte die Promi-Tochter hinzu. Der Schauspieler und Sänger, den Lieder wie "New York, New York", "Strangers In The Night" und "My Way" unvergesslich machten, war am 14. Mai 1998 mit 82 Jahren in Los Angeles gestorben.

Nancy war elf Jahre alt, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Mit seiner Jugendliebe Nancy Barbato war Sinatra die erste von insgesamt vier Ehen eingegangen. Aus dieser Beziehung stammten die drei Kinder des Sängers, Nancy, Tina (heute 76 Jahre alt) und der 2016 gestorbene Sohn Frank Sinatra junior.

Von der Schauspielerei zum Singen

Am 8. Juni 1940 kam Nancy als ältestes der drei Sinatra-Kinder im US-Staat New Jersey zur Welt. Die Familie zog später nach Hollywood um. Das Studium der Wirtschaftswissenschaften hängte sie zugunsten der Showbiz-Karriere an den Nagel. Nach mehreren kleinen Filmauftritten, darunter an der Seite von Elvis Presley ("Speedway") und Peter Fonda ("Die wilden Engel"), sattelte Nancy ganz aufs Singen um.

Für eine Solokarriere fehlte ihr aber anfangs das Selbstbewusstsein: "Ich war unsicher und schüchtern. Bis Lee Hazlewood in mein Leben trat. Er glaubte an mich und gab mir Selbstvertrauen. Durch die Songs und die Musiker, mit denen er mich zusammenbrachte, und die Art, wie er meine Stimme aufnahm, verdanke ich ihm meine Karriere", erzählte Sinatra im dpa-Gespräch.

Hitsongs von Lee Hazlewood

Komponist und Plattenproduzent Hazlewood schrieb für sie den Hit "These Boots Are Made For Walkin'", damit stürmte sie 1966 an die Spitze der Charts. Ein Jahr später machte Nancy mit dem prestigeträchtigen James-Bond-Song "You Only Live Twice" Furore. Es folgten weitere Hits, darunter "Sand", "Some Velvet Morning" und "Jackson".

Sie trat auch mit ihrem Vater ans Mikrofon. Ihr Duett "Somethin' Stupid" schaffte es 1967 in die US-Hitparade. "Über meine ersten Erfolge war er total aus dem Häuschen. Wenn er abends auf die Bühne ging, stellte er sich dem Publikum als "Nancys Vater" vor. Das war sehr süß von ihm", sagte die Sängerin und Schauspielerin.

Als 20-Jährige hatte Nancy Sinatra den Sänger Tommy Sands geheiratet, die Ehe hielt nur fünf Jahre. 1970 gab sie dem Choreographen und Produzenten Hugh Lambert das Ja-Wort. Aus dieser Ehe stammen zwei Töchter. Mit nur 55 Jahren starb Lambert 1985 an Krebs.