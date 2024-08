Dating-Burnout wegen Tinder, Bumbl und Co.? Vielleicht wird es Zeit, mal wieder im realen Leben nach der Liebe zu suchen. Wir haben für euch ungewöhnliche Speed-Dating-Events aus Stuttgart gesammelt.

Immer mehr Menschen haben die Schnauze voll von Dating-Apps wie Tinder und Bumbl. Der Begriff Online-Dating-Burnout fällt in diesem Zusammenhang. Alleine bleiben, mag trotzdem keine:r. Vielleicht wird es Zeit, die Suche nach Liebe und körperlicher Nähe wieder mehr in das echte Leben zu verlagern? Leider kommen viele der Single-Partys und Speed-Dating-Events eher oll daher. Entweder sprechen die Konzepte Leute über 40 an und/oder sie sind so einfallslos wie Anmachsprüche à la „Ich schwöre, jemand hat die Sterne vom Himmel gestohlen und sie in deine Augen gesetzt“.