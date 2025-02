Singularity I.D. Rave in Vaihingen an der Enz

Beim Singularity I.D. Rave in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) begeben sich Technofans auf eine neunstündige Reise durch pulsierende elektronische Klänge. Es legen vor allem Künstler aus der Region auf.

Nicole Töppke 16.02.2025 - 11:25 Uhr

Die Leidenschaft für Techno brachte am Samstagabend knapp 500 Musikbegeisterte in der Stadthalle in Vaihingen an der Enz zusammen. Unter dem Motto „In space and techno we are one“ feierten Fans, Kollektive und DJs der lokalen Szene gemeinsam zu Technobeats.