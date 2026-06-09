Studien belegen, dass eine erschreckend hohe Anzahl an Kindern nicht mehr richtig lesen kann. Die Stiftung Lesen wirkt gegen – und empfiehlt zum Einstieg Lektüren in einfacher Sprache.
Die Stiftung Lesen spricht sich für Lektüren in einfacher Sprache aus und empfiehlt in einem Leitfaden verschiedene Bücher für die Grund- und Mittelstufe. Darunter sind die Klassiker „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll, „Momo“ von Michael Ende oder auch „Die Welle“ von Morton Rhue. Senior Manager Thomas Kleinebrink erklärt, worum es der Stiftung dabei geht.