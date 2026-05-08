Die Geiselnahme in einer Bank in Sinzig ist nach Polizeiangaben beendet worden. Täter hätten sich bei einer Durchsuchung des Gebäudes nicht mehr am Tatort befunden, so die Polizei.

Die Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig ist nach Polizeiangaben am Freitag ohne Verletzte beendet worden. Der oder die mutmaßlichen Täter befanden sich bei einer Durchsuchung des Gebäudes durch Spezialkräfte nicht mehr im Gebäude, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Zwei in einem Tresorraum eingeschlossene Geiseln seien unverletzt befreit worden.

Angesichts der neuen Erkenntnisse sei nun davon auszugehen, dass sich der oder die Täter bereits „unmittelbar nach Einschließen der Personen in den Tresorraum“ am Vormittag „auf bislang nicht bekanntem Weg“ vom Tatort entfernt hätten, erklärte die Polizei.

Fahndung bislang ergebnislos

Eine Fahndung im Nahbereich sei bislang ergebnislos verlaufen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Die Maßnahmen liefen aber weiter. Eine Beschreibung von Verdächtigen liege noch nicht vor. Die befreiten Geiseln würden zunächst versorgt, ergänzte der Sprecher.

In ersten Meldungen der Polizei war von mehreren Tätern und Geiseln in der Bank die Rede. Ausgelöst worden war der Einsatz nach Angaben des Sprechers am Vormittag durch einen automatisierten Notruf über einen Alarmgeber. Ein Großaufgebot von Beamten umstellte das Bankgebäude.