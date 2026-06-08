Friedensforscher sehen die Welt mitten in einem neuen atomaren Wettrüsten. Statt auf Abrüstung setzen die Atommächte auf Abschreckung. Auch Europa will dabei stärker mitmischen.
Stockholm - Kriege, Konflikte und geopolitische Spannungen auf der Welt drohen die neun Atommächte in eine Spirale der Aufrüstung zu treiben. Das geht aus einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hervor. "Wir stecken bereits mitten in einem neuen nuklearen Wettrüsten", sagte Sipri-Experte Matt Korda der Deutschen Presse-Agentur. "Jeder Nuklearstaat baut sein Atomwaffenarsenal entweder quantitativ oder qualitativ aus – und manche tun beides."